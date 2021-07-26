Тихановская исключила угрозу применения российских войск в Белоруссии

«Я не специалист. Мы стараемся общаться с теми, кто понимает что-то в военном деле. Не думаю, что это угроза», — ответила Тихановская в ответ на вопрос о том, не опасается ли она применения российских войск против белорусской оппозиции (цитата по «РИА Новости»).
Она также ответила отрицательно на вопрос о том, связывался ли с ней кто-либо из высокопоставленных российских чиновников.
В августе 2020 года, после президентских выборов в Белоруссии и последовавшими за ними протестами, президент России Владимир Путин по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов. Подразумевалось, что российских силовиков направят в Белоруссию, если, по словам Путина, «экстремистские элементы… не перейдут определенных границ». Сообщений о том, что резерв был применен, не было.
Светлана Тихановская со своей командой находится в США для встреч с американскими политиками и представителями американской администрации. Наиболее высокопоставленным сотрудником администрации США, с которым встречалась Тихановская, был советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Советник Тихановской Франак Вячорка сообщил, что сотрудники Госдепартамента США обозначили готовность ввести дополнительные санкции против властей Белоруссии, ограничив белорусские отрасли нефтяных продуктов и калийных удобрений.