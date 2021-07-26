Эксперты назвали попавших в «красную зону» губернаторов

«В ЦФО единственное значимое изменение — перемещение губернатора Орловской области Алексея Клычкова в “красную зону” политической устойчивости, в том числе в связи с задержанием руководителя областного департамента здравоохранения Ивана Залогина», — говорят эксперты.
Они также отмечают рекордно низкий рейтинг устойчивости (5 баллов) у Владимира Сипягина, который «почти наверняка осенью покинет губернаторский пост». По мнению авторов доклада, Клычков и Сипягин могут отправиться в Госдуму нового созыва.
Аналогичные перспективы просматриваются и у Коновалова, который, согласно приведенным в докладе данным, также попал в «красную зону» списка.
«На Дальнем Востоке в результате острого внутриэлитного конфликта в “красную зону” переместился глава Приморского края Олег Кожемяко», — говорится в докладе.
Вместе с тем в «зеленую зону» попали более 20 глав регионов, среди которых тульский губернатор Алексей Дюмин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Крыма Сергей Аксенов, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Иркутской области Игорь Кобзев и др.
В Северо-Западном федеральном округе значимых изменений нет, говорят эксперты. «[Глава Ленинградской области] Александр Дрозденко по-прежнему единственный губернатор в “зеленой зоне” политической устойчивости среди “северо-западных” глав регионов», — отмечают политологи.
В Сибирском федеральном округе с огромным отрывом по устойчивости лидирует губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который является единственным главой региона в Сибири в «зеленой зоне» политической устойчивости. «В остальном сибирские губернаторы пока демонстрируют невысокий рейтинг (не более 12 баллов), хотя никто, кроме Валентина Коновалова (КПРФ — Хакасия), не опустился в “красную зону” высокого риска отставки», — говорится в докладе.
В Северо-Кавказском федеральном округе единоличным лидером остается глава Чечни Рамзан Кадыров, отмечают эксперты. «Отметим усиление позиций [главы Карачаево-Черкесии] Рашида Темрезова, который улучшил работу информационного блока и политического менеджмента, сумев практически полностью нивелировать негативный эффект от ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова. Также сохраняется конфигурация лидеров и в Приволжском, Южном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах», — заявили политологи.
В марте эксперты «Минченко консалтинг» говорили, что в «красную зону» устойчивости попали главы регионов, большинство которых на тот момент занимали свои посты более восьми лет. Среди них были глава Тувы Шолбан Кара-оол и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, которые руководили регионами 16 и 14 лет соответственно. Также в «красную зону» тогда попал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, хотя он возглавлял регион один срок — с 2016 года. В итоге все трое были отправлены в отставку.