10:01 (мск), источник: Ведомости
МИД Японии вызвал посла России после предложения Москвы по Курилам
Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России Михаила Галузина для выражения протеста в связи с поездкой
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Источники Kyodo в правительстве Японии сообщили, что Токио перед поездкой Мишустина попросил Москву не посещать Итуруп. Визит Мишустина на южнокурильский остров Итуруп стал первой поездкой
Ранее правительство России предложило создать на Курилах свободную таможенную зону и освободить большинство видов деятельности от основных налогов. Об этом сообщил
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил. О подробностях он не сообщил. Мишустин рассказал, что власти России обсуждают введение на Курилах режима свободной таможенной зоны.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны