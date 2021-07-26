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12:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Молдавии захотела провести революцию в управлении страной

В Молдавии после недавних выборов состоялось первое заседание парламента. С вступительной речью перед депутатами выступила президент страны Майя Санду, она призвала начать активную транформацию общественно-политического строя страны.

Источник: AP 2021

Слова главы государства приводит Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Сейчас — время для революции в управлении государством», — заявила президент, подчеркивая необходимость внесения качественных изменений в систему государственного управления. Она добавила, что вскоре будет сформировано правительство, в состав которого войдет 101 депутат от трех партий.

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Вместе с тем Санду призвала депутатов не нарушать парламентские процедуры и избегать ошибок, совершенных предыдущими созывами.

Парламентские выборы в Молдавии состоялись 11 июля, явка составила 48 процентов. 23 июля Конституционным судом были утверждены итоги досрочных парламентских выборов и мандаты депутатов нового созыва.

По итогам голосования пропрезидентская партия «Действие и солидарность» набрала 52,72 процента голосов. За блок «Коммунисты и социалисты» проголосовали 27,23 процента избирателей, за партию «Шор» — 5,75 процента. Остальные политические силы не смогли преодолеть избирательный порог.

В конце апреля Санду подписала указ о роспуске парламента, обвинив депутатов в узурпации власти. Она пояснила, что приняла такое решение с целью обеспечения национальной безопасности и противодействия попыткам «подрыва конституционного порядка».

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