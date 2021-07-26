21:48 (мск), источник: BBC News Русская служба
Попытка успокоить протесты или госпереворот? Президент Туниса сместил премьера и приостановил работу парламента
В минувшее воскресенье президент Туниса уволил
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Толчком к протестам стало недовольство неэффективностью мер по борьбе с недавним всплеском случаев заражения ковидом в стране. Все это происходит на фоне экономических и социальных потрясений в Тунисе, усугубляя всеобщее беспокойство.
Президент Каис Саид объявил, что возлагает обязанности премьера на себя. Его сторонники приветствовали это решение, но оппоненты в парламенте сразу же обвинили президента в организации государственного переворота.
Мечичи поддерживает крупнейшая в парламенте «Партия возрождения», а сам он давно враждует с Саидом, известным тунисским юристом, победившим на президентских выборах 2019 года как независимый кандидат.
Тунисскую революцию 2011 года часто называют единственным успехом «арабской весны» в регионе, но экономической или политической стабильности в стране добиться пока не удалось.
Недавний всплеск коронавируса подогрел общественное недовольство. Министр здравоохранения был уволен на прошлой неделе после того, как кампания по вакцинации населения не достигла желаемых результатов.
В воскресенье тысячи людей по всему Тунису вышли на демонстрацию против
Силы безопасности в столице Туниса заблокировали здание парламента и улицы вокруг центральной авеню Бургиба. Протестующие ворвались в офисы «Партии возрождения», разбили компьютеры и подожгли ее местную
Одна из участниц протестов, Ламия Мефтахи, сказала агентству Рейтер, что для нее и других демонстрантов это самый радостный момент со времен революции.
Один из жителей города Гафса сказал агентству
Беспорядки продолжались и утром в понедельник.
Когда спикер парламента Рачед Ганнуши, возглавляющий «Партию возрождения», попытался попасть в здание парламента, путь ему преградили сторонники президента Саида.
Поддерживающие самого Ганнуши ответили сидячим протестом. Обе стороны бросали друг в друга камни.
Ранее в телеобращении Саид сказал: «Мы приняли эти решения … до тех пор, пока в Тунисе не восстановится общественный мир и пока мы не спасем государство». Позже он присоединился к празднующей толпе в столице.
«Я предупреждаю всех, кто думает прибегнуть к оружию — вооруженные силы ответят пулями на стрельбу», — сказал он.
Рана Джавад, корреспондент
После года хаотичного правления многие взирают на протесты с надеждой — для других же это сомнительный с конституционной точки зрения шаг с потенциально дестабилизирующими и далеко идущими последствиями.
События во многом связаны с острой борьбой за власть между президентом,
Можно ли считать отставку премьера захватом власти президентом или временным шагом, чтобы вернуть страну в нужное русло? И прибегнут ли его политические оппоненты к мобилизации собственной поддержки на улицах? Если да, то с какой целью?
Ответы на эти вопросы зависят от того, как быстро будет назначен новый
В Тунисе и президент, и парламент избираются всенародным голосованием. Согласно конституции, президент курирует только вопросы обороны и международной политики.
Саид и Мечичи давно недолюбливают друг друга. Президент заявил, что теперь он будет управлять страной вместе с новым
Саид сослался на статью 80 конституции Туниса, заявив, что она позволяет ему приостановить работу парламента, если ему угрожает опасность.
Оппозиция оспаривает это решение, а правовая и политическая база Туниса пока не позволяет однозначно решить, кто прав.
Принятая в 2014 году конституция страны предполагает разрешать подобные разногласия в специальном суде, но этот орган пока не создан.
Будучи крупнейшей партией в парламенте, «Партия возрождения» имеет право назначать
Спикер парламента Ганнуши обвинил президента в организации переворота против революции и конституции и призвал тунисский народ защищать их.
Две другие партии, «Сердце Туниса» и «Карама», также поддержали обвинения против президента.
«Партия возрождения» осудила нападения на свои офисы, обвинив в них преступные группировки, которые, по ее словам, пытались сеять хаос и разрушение.
На прошлой неделе число смертей от коронавируса побило рекорд, превысив 300 за одни сутки. В Тунисе один из самых высоких показателей смертности на душу населения в мире.
Вакцинация идет крайне медленно: только 7% почти 12-миллионного населения страны вакцинированы полностью.
Правительство попыталось ускорить вакцинацию, открыв ее для всех людей старше 18 лет во время праздника
В результате
Глубоко укоренившиеся проблемы безработицы и развалившейся государственной инфраструктуры, поднявшие тунисцев на восстание, так и не были решены.
Экономика страны находится в неважной форме: значительный бюджетный дефицит и проблемы с выплатой долга, для решения которых может потребоваться новый заем МВФ. А это почти наверняка выльется в сокращение рабочих мест в госсекторе и субсидий на товары, в том числе первой необходимости.