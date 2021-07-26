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16:50 (мск), источник: РБК

В Китае заявили о патовой ситуации в отношениях с США

Прошедшие в Китае переговоры представителей внешнеполитических ведомств США и КНР только подчеркнули глубокие разногласия между странами и не привели к консенсусу. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: AP 2021

Замглавы китайского МИДа Се Фэн заявила заместителю госсекретаря США Венди Шерман во время ее визита в Китай, что отношения «зашли в тупик и сталкиваются с серьезными трудностями».

Се во время встречи представила Шерман два списка требований, которые могли бы улучшить диалог между Пекином и Вашингтоном. Первый затрагивал «нарушающие международное право действия США, которые необходимо немедленно прекратить». Во втором КНР потребовали отменить санкции против китайских чиновников и государственных структур, а также прекратить попытки США добиться экстрадиции из Канады финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Вашингтон считает, что IT-гигант через гонконгскую компанию Skycom поставлял продукцию и технологии в Иран в нарушение американских санкций.

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Позже высокопоставленные чиновники из администрации президента Джо Байдена сообщили агентству, что визит Шерман был сосредоточен на проработке условий нормализации отношений двух стран и не преследовал цели договориться по конкретным вопросам. В то же время источники Bloomberg назвали прошедшие переговоры как откровенные и профессиональные, хотя временами разговор и приобретал «тяжелый характер».

В заявлении Госдепартамента по поводу визита своего представителя в Китай говорилось, что Соединенные Штаты принимают жесткую конкуренцию между двумя странами, намерены и дальше укреплять собственную конкурентоспособность, но «не стремятся к конфликту с КНР».

В ответ на это МИД Китая заявил, что рассматривает американскую «риторику о соперничестве как завуалированную попытку оказать давление на КНР». В то же время профессор международных отношений из Нанкинского университета Чжу Фэн отметил, что заявления Пекина о тяжелых переговорах и патовой ситуации в отношениях с США, прежде всего, направлены на внутреннюю аудиторию, которую китайские власти хотят убедить в твердости перед давлением со стороны Вашингтона.

Отношения между КНР и США начали стремительно ухудшаться при президенте Дональде Трампе.

Вашингтон, среди прочего, обвинял китайские IT-компании в том, что они собирают данные американских пользователей через свои приложения в интересах спецслужб.

Другие претензии США касались дисбаланса в торговле между двумя странами.

Позже США обвинили Пекин в нарушении прав человека из-за ситуации в Гонконге — китайские власти распространили на автономию закон о защите национальной безопасности, после чего в Гонконге начались беспорядки.

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Вашингтон ввел санкции против Huawei и ряда других технологических компаний из Китая, а также против чиновников и правительственных структур КНР, в том числе, против властей Синьцзяна — автономного района КНР, где проживают мусульмане-уйгуры. В Соединенных Штатах заявляют, что власти КНР осуществляют против них геноцид и загоняют в трудовые лагеря. Пекин это отрицает.

Кроме того, американские власти заявляли, что пандемия COVID-19 могла стать результатом утечки коронавируса из вирусологической лаборатории в Ухане. В ВОЗ после февральской поездки в Ухань исключали эту версию происхождения вируса, однако позже поменяли мнение.

CNN в июле сообщал, что ряд высокопоставленных сотрудников администрации Байдена считают версию о лабораторной утечке коронавируса столь же правдоподобной, как и гипотезу о естественном происхождении.

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