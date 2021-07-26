18:50 (мск), источник: Известия
Макрон получил новое имя во Французской Полинезии
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи на острове
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Макрон был единственным мужчиной в костюме посреди стадиона Атуона, главного города
«Наша часть французской идентичности желанна и принимается: мы маркизцы, полинезийцы, французы, и мы гордимся этим, господин президент», — заявила мэр
В ходе визита на острова Макрон заявил о своей поддержке кандидатуры Маркизских островов для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В октябре 2020 года президент Французской Полинезии Эдуар Фрич, недавно встречавшийся в Париже с Макроном, заболел коронавирусом. 68-летнего политика выписали после курса лечения.