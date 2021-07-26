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18:50 (мск), источник: Известия

Макрон получил новое имя во Французской Полинезии

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи на острове Хива-Оа во Французской Полинезии получил новое имя, эта церемония является одной из местных традиций. Об этом 26 июля сообщило издание Nouvelobs.

Источник: AFP 2021

Макрон был единственным мужчиной в костюме посреди стадиона Атуона, главного города Хива-Оа. Его встретили всадники в традиционной местной экипировке из листьев. Они спели песню Mave Mai.

«Наша часть французской идентичности желанна и принимается: мы маркизцы, полинезийцы, французы, и мы гордимся этим, господин президент», — заявила мэр Хива-Оа Жоэль Фребо. Она назвала французского лидера маркизским именем Те Хакаики Тааоа, что означает «великий вождь, который ходит и идет далеко».

В ходе визита на острова Макрон заявил о своей поддержке кандидатуры Маркизских островов для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В октябре 2020 года президент Французской Полинезии Эдуар Фрич, недавно встречавшийся в Париже с Макроном, заболел коронавирусом. 68-летнего политика выписали после курса лечения.

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