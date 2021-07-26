Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 июляСоздание ФБР, денежная реформа в России, восстание на Кубе и другие события, которые произошли 26 июля в разные годы
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
19:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Первого президента Украины подключили к аппарату ИВЛ

Первого президента Украины, постоянного представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на источники в окружении политика.

Источник: AFP 2021

Сообщается, что Кравчук находится в реанимации с того момента, как ему сделали операцию на сердце в конце июня. Другой информации по состоянию его здоровья пока не поступало.

Ранее стало известно, что Кравчук не будет участвовать в работе переговорной площадки по Донбассу до конца лета из-за перенесенной операции. Его пресс-секретарь Оксана Сибирцева говорила, что состояние первого украинского президента оценивается как стабильное.

28 июня Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады, посвященное юбилею конституции. Пресс-секретарь рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки из-за плохого состояния здоровья. Позже стало известно, что политику сделали операцию в одной из киевских больниц.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кадыров подарил блогеру Mercedes
В Госдуме предложили вернуть графу «национальность» в паспорта
Сборная России завоевала три золота в третий день Олимпиады
Пентагон назвал Россию одной из причин вывода войск США из Ирака
Сдавшая ЕГЭ восьмилетняя москвичка прошла экзамены в МГУ
На дне Марианской впадины найдены гигантские вирусы
Карпин высказался о судьбе Дзюбы в сборной России
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы
Игры в Токио
Верни свой 2020-й
Здоровье
Появились подробности о состоянии вышедшей из комы МакSим Ее перевели на новую схему лечения.
Hi-Tech
Раскрыта правда об опасности просмотра ТВ Он способен навредить мозгу
Горячие темы на Авто
Обложили 333
По пивку? Пятница. Можно. 173
всё та же. 160
Есть ли среди курильчан те, кто в августе планирует съездить на море, но ещё не сделал прививку? 101
Кино
Охлобыстин объяснил, почему Ефремов шьет молнии в колонии Актер также пожалел, что 57-летний Ефремов выйдет на свободу пенсионером, в то время как мог многое сделать для театра
Товары для дома
Лучше, чем в офисе: как обустроить рабочее место дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Дети
Дмитрий Шепелев впервые показал лицо 8-летнего сына Телеведущий принял с мальчиком участие в фотосессии для журнала
Леди
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера Китти Спенсер сыграла свадьбу с возлюбленным
Дом
12 небанальных идей для декора стен
Как оформить евродвушку с двумя гардеробными
Как выглядит квартира 36-летней Варнавы
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь