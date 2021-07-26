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19:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Пентагон назвал Россию одной из причин вывода войск США из Ирака

Пентагон выводит войска из Ирака, потому что США должны сосредоточиться на угрозах, которые исходят от России и Китая. Об этом заявил заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен во время пресс-конференции в Институте передовых технологий (ETI).

Источник: Reuters

«Главная опасность для (…) нации в длительной перспективе — это Китай, в краткосрочной перспективе — Россия. Мы должны убедиться, что сфокусировали наши намерения на них», — сообщил генерал в ответ на просьбу журналистов подтвердить окончание американской военной миссии в Ираке и назвать причину вывода войск. Он также отметил, что не будет делать официальных подтверждений, пока о будущем контингента США в Ираке не объявит Белый дом.

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Хайтен добавил, что события в Афганистане и Ираке показали опасность игнорирования проблем Ближнего Востока. Однако США, по словам генерала, должны по-другому подойти к их решению. Он отметил, что Пентагон продолжит контролировать ситуацию в ближневосточных странах небольшими силами, сосредоточив основное внимание «на угрозы от Китая и России».

Ранее стало известно, что в понедельник президент США Джо Байден и иракский премьер-министр Мустафа аль-Кадхими объявят о завершении американской военной миссии в Ираке. По планам обоих лидеров, армия США перестанет выполнять на территории государства боевые задачи, ограничившись консультированием сил безопасности Ирака.

15 июля российские патрульные истребители зафиксировали и сопроводили над Беринговым морем бомбардировщики В-52Н ВВС США, подлетающие к границам РФ.

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