Пентагон назвал Россию одной из причин вывода войск США из Ирака

«Главная опасность для (…) нации в длительной перспективе — это Китай, в краткосрочной перспективе — Россия. Мы должны убедиться, что сфокусировали наши намерения на них», — сообщил генерал в ответ на просьбу журналистов подтвердить окончание американской военной миссии в Ираке и назвать причину вывода войск. Он также отметил, что не будет делать официальных подтверждений, пока о будущем контингента США в Ираке не объявит Белый дом.
Хайтен добавил, что события в Афганистане и Ираке показали опасность игнорирования проблем Ближнего Востока. Однако США, по словам генерала, должны по-другому подойти к их решению. Он отметил, что Пентагон продолжит контролировать ситуацию в ближневосточных странах небольшими силами, сосредоточив основное внимание «на угрозы от Китая и России».
Ранее стало известно, что в понедельник президент США Джо Байден и иракский премьер-министр Мустафа аль-Кадхими объявят о завершении американской военной миссии в Ираке. По планам обоих лидеров, армия США перестанет выполнять на территории государства боевые задачи, ограничившись консультированием сил безопасности Ирака.
15 июля российские патрульные истребители зафиксировали и сопроводили над Беринговым морем бомбардировщики В-52Н ВВС США, подлетающие к границам РФ.