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05:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил РИА Новости о готовности выступить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по иску России.

Источник: РИА "Новости"

В 2014—2015 годах Прозоров совершил несколько командировок в Донбасс, некоторое время был заместителем командира сектора «М» АТО.

Он заявил агентству, что готов дать показания «при соблюдении некоторых требований безопасности».

Ранее первый министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов вызвался выступить в качестве свидетеля при рассмотрении иска России против Украины в ЕСПЧ. Хакимзянов, побывавший в украинском плену, заявил, что может рассказать, как это происходило. Он отметил, что у него еще сохранились материалы заведенного на него Украиной уголовного дела.

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Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины 22 июля. Она касается целого ряда нарушений прав и свобод человека на Украине, произошедших после Евромайдана. В документе говорится, что Украина неоднократно нарушала несколько статей конвенции: «Право на жизнь», «Запрещение пыток», «Право на свободу и личную неприкосновенность», «Право на уважение частной и семейной жизни» и другие.

Цель жалобы — привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», надлежащим образом расследовать эти случаи, привлечь виновных к ответственности и «восстановить мир и согласие на территории Украины».

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.

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