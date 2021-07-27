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12:24 (мск), источник: Известия

Евросоюз сообщил о вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения

В Евросоюзе вакцинированы от коронавируса 70% взрослого населения, речь идет о получении хотя бы одной дозы к концу июля. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном 27 июля на сайте ЕК.

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Источник: AP 2021

«Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения в Евросоюзе по крайней мере одной дозой вакцины в июле. Сегодня мы достигли этой цели», — отметила политик.

По ее словам, полную защиту, то есть два компонента вакцины, получили 57% взрослых.

Одновременно фон дер Ляйен отметила, что штамм «Дельта» очень опасен, она призвала всех жителей ЕС пройти вакцинацию для защиты своей жизни и жизней окружающих.

Как 15 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия надеется на решение вопроса о взаимном признании с Евросоюзом вакцин от коронавируса, однако пока результатов этого диалога нет.

8 июля посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что ЕС предложил РФ обсудить возможность подключения к программе COVID-сертификатов и обсудить возможность взаимного признания данных документов о вакцинации.

В тот же день сообщалось, что Италия предпочитает дождаться, когда российские препараты от COVID-19 получат сертификацию на общеевропейском уровне, — до тех пор самостоятельно признавать эти вакцины Рим не будет.

1 июня семь стран Евросоюза начали выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Документ будет бесплатным, доступным в электронном и бумажном форматах и облегчит въезд в страны ЕС.

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