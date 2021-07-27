Евросоюз сообщил о вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения

«Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения в Евросоюзе по крайней мере одной дозой вакцины в июле. Сегодня мы достигли этой цели», — отметила политик.
По ее словам, полную защиту, то есть два компонента вакцины, получили 57% взрослых.
Одновременно фон дер Ляйен отметила, что штамм «Дельта» очень опасен, она призвала всех жителей ЕС пройти вакцинацию для защиты своей жизни и жизней окружающих.
Как 15 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия надеется на решение вопроса о взаимном признании с Евросоюзом вакцин от коронавируса, однако пока результатов этого диалога нет.
8 июля посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что ЕС предложил РФ обсудить возможность подключения к программе COVID-сертификатов и обсудить возможность взаимного признания данных документов о вакцинации.
В тот же день сообщалось, что Италия предпочитает дождаться, когда российские препараты от COVID-19 получат сертификацию на общеевропейском уровне, — до тех пор самостоятельно признавать эти вакцины Рим не будет.
1 июня семь стран Евросоюза начали выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Документ будет бесплатным, доступным в электронном и бумажном форматах и облегчит въезд в страны ЕС.