14:20 (мск), источник: РБК
Кремль ответил на идею о «сделке» России и Турции по Крыму и Кипру
Турецкий профессор предложил России и Турции «обменяться» признаниями Северного Кипра и Крыма. В Кремле считают, что такая сделка недопустима.
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Российские регионы не могут быть предметом сделок, заявил
О том, что Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой республики Северного Кипра в качестве независимого государства, ранее в интервью Lenta.ru заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.
Во-первых,вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары. А во-вторых,российские регионы не могут быть предметом сделок, это исключено.
В интервью Lenta Унал заявил, что «Россия должна возглавить движение по признанию республики [Северного Кипра]». «Ведь объединенный Кипр может стать членом НАТО, а это совсем не в интересах России. Как только она это сделает, турецкие авиакомпании смогут возобновить прямые рейсы в Крым, а турецкие власти откажутся от нарратива о том, что Крым является частью Украины. Но это будет происходить постепенно, разумеется», — считает он.
Сейчас Турция — единственная страна, признающая Турецкую республику Северного Кипра, занимающую около половины острова и появившуюся в результате вторжения турецких войск в 1974 году. Северный Кипр и Республика Кипр отделены друг от друга линией разграничения с несколькими пунктами пропуска. После боевых действий 1970-х годов часть территорий, прилегающих к линии, остаются закрыты для посещения. Переговоры двух стран об объединении ведутся уже десятки лет, но к успеху так и не привели, при этом Республика Кипр уже успела вступить в Евросоюз.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ноябре 2020 года посетил Северный Кипр, в том числе недавно открытый квартал Вароша в городе Фамагуста, находящийся у линии разграничения и остающийся спорной территорией. Вскоре после этого Европарламент обвинил Анкару в провокации и потребовал от руководства ЕС ввести санкции против Турции.
Крым находится в схожей ситуации, поскольку его вхождение в состав России, произошедшее по итогам событий 2014 года и референдума, не признано на международном уровне. Турция неоднократно заявляла, что выступает на стороне Украины по крымскому вопросу. О своей готовности поддержать территориальную целостность Украины неоднократно заявлял президент Турции Эрдоган. Например, 10 апреля он по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что Турция «еще раз подтвердила наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма».
Кроме того, Анкара прилагает усилия по поддержке крымских татар, в том числе выступающих против присоединения Крыма к России. В 2017 году Турция выступила в качестве посредника при передаче Украине активистов организации «Меджлис
Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев