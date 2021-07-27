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18:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Шесть российских партий подписали соглашение о санитарных мерах на выборах

Партии ЛДПР, «Родина», «Гражданская платформа», «Зеленые» и «Новые люди» подписали соглашение «За безопасные выборы», предложенное «Единой Россией». В рамках соглашения партии должны по возможности сократить агитационные мероприятия, рекомендовать вакцинироваться своим кандидатам, агитаторам и наблюдателям, а также избегать «непрофессиональных» комментариев по поводу пандемии. КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» не подписали соглашение.

Источник: Reuters

Церемония подписания документа прошла в Центризбиркоме. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что несмотря на различия в политических взглядах, все эти партии сходятся в вопросе безопасности.

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«Ответственные политические силы не имеют право игнорировать это во время избирательной кампании», — отметил он (цитата по ТАСС). Турчак добавил, что к соглашению могут присоединиться все желающие партии.

Не все парламентские парти поддержали предложение. «КПРФ и СР не сочли возможным поставить свои подписи под этим документом. Это говорит о безответственном отношении к жизни и здоровью (избирателей.— “Ъ”). Каждый день мы теряем 700 человек. Это боевые потери. И так безответственно поступать», — сказал Турчак (цитата по «РИА Новости»).

Голосование на выборах в 2021 году будет трехдневным — с 17 по 19 сентября. С идеей подписания специального соглашения Андрей Турчак и один из лидеров предвыборного списка «Единой России», главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступили на прошлой неделе. КПРФ, по словам источников «Ъ», по-прежнему выступает против соглашения.

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