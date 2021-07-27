18:09 (мск), источник: Коммерсантъ
Шесть российских партий подписали соглашение о санитарных мерах на выборах
Партии ЛДПР, «Родина», «Гражданская платформа», «Зеленые» и «Новые люди» подписали соглашение «За безопасные выборы», предложенное «Единой Россией». В рамках соглашения партии должны по возможности сократить агитационные мероприятия, рекомендовать вакцинироваться своим кандидатам, агитаторам и наблюдателям, а также избегать «непрофессиональных» комментариев по поводу пандемии. КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» не подписали соглашение.