Минюст разрешил ЗАГСам регистрировать браки на дому и в больницах

«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственно регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», — говорится в документе.
Какие обстоятельства для заключения брака являются особыми в приказе не уточняется.
В документе также говорится, что при наличии оснований для отказа специалист ЗАГСа сообщает об этом заявителям, после чего выдает письменный отказ.
«Максимальное время совершения административных процедур при регистрации заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию) составляет 150 минут с учетом времени в пути для проведения государственной регистрации заключения брака», — уточняется в документе.
Член Ассоциации юристов России Ольга Митева в беседе с «Российской газетой» заявила, что пример особых обстоятельств содержится в ст. 11 Семейного кодекса.
«Это может быть беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон. При этом перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим, то есть и иные обстоятельства, которые не позволяют заключить брак позже, также могут быть расценены органами ЗАГСа как особые», — сказала она.
Как отмечает издание, обновленные положения вступают в силу в начале августа.
В апреле прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом поручил Минюсту рассмотреть вопрос предоставления россиянам услуги регистрации браков в ЗАГСах дистанционно.
«Необходимо обеспечить условия, чтобы их услуги можно было получить дистанционно. Жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливаться, люди женятся и детей рожают, у них должна быть возможность регистрировать эти события», — сказал глава правительства (цитата по «Интерфаксу»).
На прошлой неделе Мишустин подписал постановление, которым сделал необязательными штампы в паспорте о регистрации брака и детях. Такие отметки теперь могут ставиться по желанию граждан.