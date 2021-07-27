Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 июляОткрытие XXX летних Олимпийских игр в Лондоне, день рождения гамбургера и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
8New Shepard совершил первый пилотируемый суборбитальный полет
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
27 июля, источник: РБК

Минюст разрешил ЗАГСам регистрировать браки на дому и в больницах

Министерство юстиции разрешило россиянам регистрировать браки на дому, а также в медицинских учреждениях. Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовой информации. Основанием для этого должны стать особые обстоятельства.

Источник: Агентство «Москва»

«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственно регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», — говорится в документе.

Читайте также
Отметки о браке и детях будут ставить в паспортах россиян по желанию

Какие обстоятельства для заключения брака являются особыми в приказе не уточняется.

В документе также говорится, что при наличии оснований для отказа специалист ЗАГСа сообщает об этом заявителям, после чего выдает письменный отказ.

«Максимальное время совершения административных процедур при регистрации заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию) составляет 150 минут с учетом времени в пути для проведения государственной регистрации заключения брака», — уточняется в документе.

Член Ассоциации юристов России Ольга Митева в беседе с «Российской газетой» заявила, что пример особых обстоятельств содержится в ст. 11 Семейного кодекса.
Читайте также
Паспортный штамп о браке отменили: Покупать квартиры теперь стало опаснее

«Это может быть беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон. При этом перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим, то есть и иные обстоятельства, которые не позволяют заключить брак позже, также могут быть расценены органами ЗАГСа как особые», — сказала она.

Как отмечает издание, обновленные положения вступают в силу в начале августа.

В апреле прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом поручил Минюсту рассмотреть вопрос предоставления россиянам услуги регистрации браков в ЗАГСах дистанционно.

«Необходимо обеспечить условия, чтобы их услуги можно было получить дистанционно. Жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливаться, люди женятся и детей рожают, у них должна быть возможность регистрировать эти события», — сказал глава правительства (цитата по «Интерфаксу»).

На прошлой неделе Мишустин подписал постановление, которым сделал необязательными штампы в паспорте о регистрации брака и детях. Такие отметки теперь могут ставиться по желанию граждан.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Глава ЦРУ дал «честный ответ» на вопрос о происхождении COVID
Рассматривавшую дело «ночного губернатора Петербурга» судью нашли мертвой
Байден заявил о вмешательстве России в выборы США 2022 года
Экс-солистка «Ленинграда» подала иск к Шнурову на 19 млн рублей
В России хотят учредить новый праздник
«Ужасный результат»: в США шокированы поражением гимнасток
Минздрав ужесточит меры по борьбе с курением
Гидрометцентр спрогнозировал дожди до конца июля в центре России
Кремль исключил предложенную в Турции сделку по Крыму
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Россиян предупредили об "инфекционном раке"
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Кино
Девочка-альбинос: 12-летняя дочь Пересильд в образе на съемках Дочь популярной актрисы дебютирует в кино главной ролью в мистическом триллере
Товары для дома
Лучше, чем в офисе: как обустроить рабочее место дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Gnezdo.ru
Планы Кремля по Донбассу: смена курса
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Медведев поделился мнением о сделке ФРГ и США
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
12 небанальных идей для декора стен
Как оформить евродвушку с двумя гардеробными
Как выглядит квартира 36-летней Варнавы
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь