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01:33 (мск), источник: Известия

США не планируют выводить своих военных из Сирии

Соединенные Штаты не намерены сворачивать военное присутствие на территории Сирии и продолжат оказывать поддержку и консультации курдскому альянсу «Силы демократической Сирии» (СДС). Об этом во вторник, 27 июля, сообщила газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации высшего ранга.

Источник: AP 2021

Как отметил собеседник издания, порядка 900 американских военнослужащих включая «зеленые береты» (спецподразделение сухопутных сил — Ред.), останутся в Сирии для поддержки и консультирования СДС, которые борются с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Я не ожидаю сейчас каких-либо изменений, связанных с миссией или присутствием в Сирии», — приводит слова чиновника газета.

По его мнению, помощь, которую США оказывают СДС в борьбе с террористами, приносит успехи и будет продолжена.

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В настоящее время СДС контролирует большую часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны. С 2015 года на их территории располагаются девять американских военных баз. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, а еще пять — в соседней провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии.

Ранее, 21 июля, три человека были убиты и многие получили ранения в результате обстрела селения в Сирии беспилотными летательными аппаратами военно-воздушных сил (ВВС) США. Инцидент произошел в деревне Хирбет-Джамус на востоке Хасеке, поблизости от границы с Ираком.

9 июля постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил журналистам, что Россия ведет с США переговоры о смягчении американских санкций против Сирии. При этом он не стал однозначно отвечать на вопрос о том, готовы ли к этому США.

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В мае президент США Джо Байден продлил санкции в отношении Сирии еще на год. Таким образом, сохраняются различные ограничительные меры, введенные Вашингтоном поэтапно, начиная с 2004 года: это, например, блокировка физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией США, и запрет на экспорт товаров и услуг американского производства в Сирию.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.

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