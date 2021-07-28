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05:13 (мск), источник: РБК

Байден назвал «настоящую проблему» Путина

Российская экономика опирается только на нефть и ядерное оружие, это создает определенные трудности для руководства страны, заявил президент США Джо Байден.

Источник: AP 2021

«Я встречался с Путиным, перед которым есть настоящая проблема — у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем, ни с чем. Она восьмая по размеру в мире — он знает, что он в по-настоящему трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным», — пояснил Байден. Отрывок с его выступлением опубликовал телеканал CBS News.

Комментарии президента прозвучали во время его обращения к разведывательному сообществу США. Байден также подчеркнул, что американская разведка лучше российской.

«Он [Путин] знает, что вы лучше, чем его команда, и это его очень беспокоит», — добавил глава государства.

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Первая встреча Путина и Байдена в должности президента США прошла в Женеве 16 июля, она продлилась около четырех часов. После переговоров президенты сделали заявления. Путин объявил о достигнутой договоренности вернуть послов России и США в Вашингтон и Москву. Он также подчеркнул, что в отношениях двух стран накопилось много «завалов», но стороны настроены на поиск решений.

Комментируя положительный ответ Байдена на вопрос американского журналиста о том, считает ли он своего российского коллегу убийцей, который тот дал в марте, Путин заявил, что они с Байденом «объяснились».

«Все мы знаем эти заявления, после этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, эти объяснения меня устроили. Он предложил встретиться. Я лишний раз убедился, что президент Байден — человек очень опытный. Мы с ним с глазу на глаз говорили почти два часа. Его предшественник от такого же вопроса уклонился, действующий президент решил ответить таким образом», — пояснил российский президент.

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Байден в свою очередь отметил «хорошую и позитивную» атмосферу встречи с Путиным и заявил, что, по его мнению, тот «меньше всего хочет холодной войны». Президенты также решили проработать вопрос о том, какие цели не должны подвергаться кибератакам.

После саммита президентов глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что американские официальные лица с удвоенной силой взялись за прежние «нотации». По его словам, они сопровождались угрозами оказать на страну новое давление, если она не примет изложенные в Женеве «правила игры».

По словам Лаврова, на саммите четко было обозначено, что положительный результат в отношения России и США возможен при балансе интересов на паритетных началах.

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