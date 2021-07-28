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02:53 (мск), источник: Известия

Минфин предлагает продавать конфискованное роскошное жилье

Как выяснили «Известия», Минфин подготовил законопроект «О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса РФ». Документом предлагается разрешить продажу жилых помещений, относящихся к категории роскошного жилья, конфискованных и обращенных в собственность РФ по решению суда. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Источник: Известия

«Проект федерального закона устанавливает, что продаже подлежат жилые помещения, относящиеся к категории роскошного жилья, конфискованные и обращенные на основании судебного решения в собственность РФ, а также поступившие в собственность РФ, субъектов и муниципальных образований в порядке наследования, в результате совершения сделок либо признания их бесхозяйным или выморочным имуществом», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Кроме того, в сопроводительных документах Минфин поясняет, что законопроект разработан для приведения в соответствие положений п. 2 ст. 1151 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих, что выморочные жилые помещения включаются в жилищный фонд социального использования и подлежат предоставлению гражданам по договору социального найма, с разрабатываемыми нормами о возмездном отчуждении жилых помещений, признанных роскошным жильем.

Что подразумевается под термином «роскошное жилье», в пояснительной записке не говорится. «Известия» направили запрос в Минфин с просьбой прокомментировать причины разработки и сроки внесения законопроекта в Госдуму, а также какой доход может получить государство от продажи такой недвижимости. В ответе министерство сообщило о разработке еще двух законопроектов, которые подразумевают введение новых норм.

Проекты законов «О внесении изменений в закон РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» и в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и «О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса РФ» разработаны во исполнение поручения президента о совершенствовании механизма распоряжения (реализации) конфискованным и иным подлежащим обращению в собственность государства недвижимым имуществом, являющимся жилым фондом, уточнили в ведомстве.

«Принятие законопроектов создаст предпосылки для увеличения доходов как федерального бюджета, так и бюджета Пенсионного фонда РФ за счет сумм, вырученных от реализации роскошных жилых помещений, а также увеличение доходов соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ», — пояснили в пресс-службе Минфина.

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