Ким Чен Ын сравнил кризис из-за коронавируса с ситуацией в годы войны

«Сегодня мы сталкиваемся с лишениями и трудностями, вызванными беспрецедентным глобальным кризисом в области здравоохранения, и сохраняющаяся длительная изоляция превратилась в испытание не менее сложное, чем во время войны», — сказал он.
Ким Чен Ын подчеркнул, что нынешнее поколение должно продолжать традиции предков, победивших в войне, и вести страну к дальнейшему процветанию.
Годовщина окончания Корейской войны является национальным праздником КНДР. Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. Коалиция из 17 государств во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз.
Боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи. При этом формально война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор до сих пор не подписан.
Пхеньян утверждает, что в стране с начала пандемии не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Власти приняли жесткие меры по борьбе с инфекцией, в частности ввели строгий пограничный контроль.