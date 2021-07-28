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12:17 (мск), источник: РБК

Турция и Азербайджан решили создать совместную тюркскую армию

По мнению главы турецкого парламента, обстрел приграничных азербайджанских районов со стороны Армении может привести к региональной войне, в связи с чем Баку и Анкара решили создать совместную армию.

Источник: AP 2021

Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. Об этом во время пресс-конференции в Гяндже сообщил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.

«Наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», — сказал он (цитата по Sputnik Азербайджан).

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По его словам, в рамках договоренностей, в частности, проводятся и военные учения двух стран. Он отметил, что Баку и Анкара также предпринимают шаги по усилению экономического взаимодействия. «Известно, что в марте текущего года между Турцией и Азербайджаном было утверждено соглашение о преференциальной торговле. А на данный момент идет работа над договором о свободной торговле. После подписания, этот документ еще больше укрепит наши экономические связи», — заявил политик.

Говоря о ситуации на границе Армении и Азербайджана, Шентоп сказал, что обстрел приграничных азербайджанских районов со стороны армянских военных является угрозой для безопасности региона, а также могут привести к региональной войне.

«Если эти провокации не прекратятся, то неизбежны еще более горькие последствия. Мировое сообщество также должно призвать Армению прекратить провокации, представляющие угрозу миру в регионе», — добавил он.

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Также спикер парламента отметил важность открытия Зангезурского коридора как для Азербайджана, так и для Турции. По его словам, это поспособствует созданию сухопутного маршрута между основной частью Азербайджана и Нахичеваном, Азербайджаном и Турцией, а также между Турцией и странами Азии. «Соответствующая договоренность достигнута, и каждая сторона должна сдержать свое слово. Коридор должен быть открыт», — заключил Шентоп.

Спор Армении и Азербайджана о статусе Нагорного Карабаха продолжается почти 30 лет. В конце сентября прошлого года бои между ними возобновились: стороны обвинили друг друга в провокациях и наступлении и ввели военное положение. Ключевую роль в конфликте сыграло взятие Азербайджаном стратегически важного города Шуши. В тот же день, когда Карабах признал потерю контроля над ним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении огня. Согласно одному из пунктов договора, в Карабах вошли российские миротворцы. Также в нем говорилось, что Ереван должен передать под контроль Баку несколько районов и населенных пунктов в Карабахе.

В середине июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в намерении спровоцировать новые военные столкновения в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о завершении конфликта в Нагорном Карабахе и призвал Ереван «подумать о мире».

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