Турция и Азербайджан решили создать совместную тюркскую армию

Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. Об этом во время пресс-конференции в Гяндже сообщил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.
«Наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», — сказал он (цитата по Sputnik Азербайджан).
По его словам, в рамках договоренностей, в частности, проводятся и военные учения двух стран. Он отметил, что Баку и Анкара также предпринимают шаги по усилению экономического взаимодействия. «Известно, что в марте текущего года между Турцией и Азербайджаном было утверждено соглашение о преференциальной торговле. А на данный момент идет работа над договором о свободной торговле. После подписания, этот документ еще больше укрепит наши экономические связи», — заявил политик.
Говоря о ситуации на границе Армении и Азербайджана, Шентоп сказал, что обстрел приграничных азербайджанских районов со стороны армянских военных является угрозой для безопасности региона, а также могут привести к региональной войне.
«Если эти провокации не прекратятся, то неизбежны еще более горькие последствия. Мировое сообщество также должно призвать Армению прекратить провокации, представляющие угрозу миру в регионе», — добавил он.
Также спикер парламента отметил важность открытия Зангезурского коридора как для Азербайджана, так и для Турции. По его словам, это поспособствует созданию сухопутного маршрута между основной частью Азербайджана и Нахичеваном, Азербайджаном и Турцией, а также между Турцией и странами Азии. «Соответствующая договоренность достигнута, и каждая сторона должна сдержать свое слово. Коридор должен быть открыт», — заключил Шентоп.
Спор Армении и Азербайджана о статусе Нагорного Карабаха продолжается почти 30 лет. В конце сентября прошлого года бои между ними возобновились: стороны обвинили друг друга в провокациях и наступлении и ввели военное положение. Ключевую роль в конфликте сыграло взятие Азербайджаном стратегически важного города Шуши. В тот же день, когда Карабах признал потерю контроля над ним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении огня. Согласно одному из пунктов договора, в Карабах вошли российские миротворцы. Также в нем говорилось, что Ереван должен передать под контроль Баку несколько районов и населенных пунктов в Карабахе.
В середине июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в намерении спровоцировать новые военные столкновения в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о завершении конфликта в Нагорном Карабахе и призвал Ереван «подумать о мире».
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