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13:20 (мск), источник: Известия

Зеленский призвал «дальних родственников» не претендовать на историю Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киевская Русь — мать украинской истории, а все области страны — ее «дети». При этом он призвал «дальних родственников» не претендовать на историю Украины. Об этом Зеленский заявил в ходе поздравления украинцев с Днем Крещения Руси. Ролик 28 июля был опубликован в Instagram президента.

Источник: Reuters

«Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями, потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — сказал Зеленский.

Украинский лидер заявил, что якобы именно украинцы могут претендовать на преемственность в отношении «Киевской Руси- Украины».

Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров.
Владимир Зеленский

12 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней Путин в числе прочего отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности. Президент указал и на то, что Украина в ее современныx границаx является целиком и полностью детищем эпохи СССР, созданным во многом за счет исконно русскиx территорий.

Новость
Зеленский заявил, что мог бы обсудить с Путиным его статью при личной встрече

Он напомнил o проводившейся советскими властями в 1920−30-e годы политикe украинизации, o присоединении к Украине западных земель и Закарпатья.

Украинские политические деятели неоднократно делали сомнительные заявления об исторических фактах. В декабре 2019 года первый украинский президент Леонид Кравчук выразил недоумение из-за того, что Москва считается «старшим братом» Киева. По его словам, «украинское княжество» появилось на 300 лет раньше России. Кроме того, в июле бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что у его страны «украли» название «Русь», а в марте экс-посол в Австрии Александр Щерба убеждал, что его страна «стояла у истоков Европы».

При этом интернет-пользователи высмеяли украинского лидера Владимира Зеленского за слова о стране «Киевская Русь — Украина». Он упомянул несуществующее государство в поздравлении с годовщиной Крещения Руси.

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