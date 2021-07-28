Зеленский призвал «дальних родственников» не претендовать на историю Украины

«Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями, потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — сказал Зеленский.
Украинский лидер заявил, что якобы именно украинцы могут претендовать на преемственность в отношении «Киевской Руси- Украины».
Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров.
12 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней Путин в числе прочего отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности. Президент указал и на то, что Украина в ее современныx границаx является целиком и полностью детищем эпохи СССР, созданным во многом за счет исконно русскиx территорий.
Он напомнил o проводившейся советскими властями в 1920−30-e годы политикe украинизации, o присоединении к Украине западных земель и Закарпатья.
Украинские политические деятели неоднократно делали сомнительные заявления об исторических фактах. В декабре 2019 года первый украинский президент Леонид Кравчук выразил недоумение из-за того, что Москва считается «старшим братом» Киева. По его словам, «украинское княжество» появилось на 300 лет раньше России. Кроме того, в июле бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что у его страны «украли» название «Русь», а в марте экс-посол в Австрии Александр Щерба убеждал, что его страна «стояла у истоков Европы».
При этом интернет-пользователи высмеяли украинского лидера Владимира Зеленского за слова о стране «Киевская Русь — Украина». Он упомянул несуществующее государство в поздравлении с годовщиной Крещения Руси.