Песков назвал бравурными заявления Байдена о проблемах Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал не верными по своей сути высказывания президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин находится в «трудном положении» и у него есть «настоящая проблема», передает корреспондент РБК.
Ну они как минимум не верны по своей сути. Здесь наверное нужно сказать, что президент США говорил о нашем президенте, выступая перед сотрудниками нацразведки. Понятно, что в этой аудитории востребованы бравурные заявления.
Пресс-секретарь считает, что Байден озвучивает те посылы, которые готовятся его аппаратом и помощниками. «И тут налицо ошибочное знание и понимание современной России», — добавил он.
«Да, Россия крупнейшая ядерная держава, очень ответственная ядерная держава. И да, это страна, где большой нефтегазовый сектор, но утверждать, что больше ничего нет — в корне неверно.», — подчеркнул Песков, комментируя слова Байдена о том, что у Путина есть настоящая проблема, которая заключается в том, что у России «экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем».
По словам Пескова, ядерное оружие — это высокотехнологичная сфера, которая имеет свое продолжение в гражданском производстве. Он отметил, что экспорт сельхозпродукции приносит России куда больше денег, чем она зарабатывает от продажи оружия.
Комментарии Байдена прозвучали накануне, 27 июля, во время его обращения к разведывательному сообществу США.
Американский президент сказал, что российская экономика опирается только на нефть и ядерное оружие, что создает определенные трудности для Путина.
«Я встречался с Путиным, перед которым стоит настоящая проблема — у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем, ни с чем. Она восьмая по размеру в мире — он знает, что он в по-настоящему трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным», — говорил Байден.