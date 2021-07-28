19:41 (мск), источник: Газета.Ру
В Нью-Йорке жителям выдадут по $100 за первую прививку от COVID-19
Жителям
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Для получения финансовых средств перед прохождением вакцинации нужно зарегистрировать ее дату на специализированном сайте города.
Ранее власти в США уже стимулировали жителей на прохождение вакцинации. Так, в конце мая жительница штата Огайо Эбигейл Бугенске стала первым победителем лотереи среди привившихся от новой коронавирусной инфекции
Геннадий Свидригайлов