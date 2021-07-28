Байден встретился с Тихановской в Белом доме

«Для меня было честью встретиться с госпожой Тихановской в Белом доме сегодня утром. США поддерживают белорусский народ на его пути к демократии и всеобщим правам человека», — написал господин Байден в Twitter. На момент публикации Белый дом не выпускал сообщение с деталями встречи.
Тихановская в своем канале в Telegram поблагодарила президента США за встречу. «Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан», — заявила она. В ходе разговора Светлана Тихановская, по ее словам, призвала Байдена помочь сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». «Беларусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США — поддержать нас», — сказала она.
В ходе визита в США Светлана Тихановская и ее команда встречаются с американскими политиками и белорусской диаспорой. Ранее Тихановская встретилась с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и сотрудниками Госдепартамента. Советник Тихановской Франак Вячорка сообщил, что сотрудники Госдепа обозначили готовность расширить санкции против белорусских отраслей нефтяных продуктов и калийных удобрений.