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20:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден встретился с Тихановской в Белом доме

Президент США Джо Байден сообщил, что принял в Белом доме Светлану Тихановскую, которую оппозиция считает победителем президентских выборов. Тихановская рассказала американскому президенту об ожиданиях содействия со стороны США.

«Для меня было честью встретиться с госпожой Тихановской в Белом доме сегодня утром. США поддерживают белорусский народ на его пути к демократии и всеобщим правам человека», — написал господин Байден в Twitter. На момент публикации Белый дом не выпускал сообщение с деталями встречи.

Тихановская в своем канале в Telegram поблагодарила президента США за встречу. «Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан», — заявила она. В ходе разговора Светлана Тихановская, по ее словам, призвала Байдена помочь сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». «Беларусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США — поддержать нас», — сказала она.

В ходе визита в США Светлана Тихановская и ее команда встречаются с американскими политиками и белорусской диаспорой. Ранее Тихановская встретилась с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и сотрудниками Госдепартамента. Советник Тихановской Франак Вячорка сообщил, что сотрудники Госдепа обозначили готовность расширить санкции против белорусских отраслей нефтяных продуктов и калийных удобрений.

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