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21:57 (мск), источник: РБК

Зеленский сменил главу Генштаба и командующего операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Генштаба вооруженных сил Сергея Корнийчука и командующего Операцией объединенных сил на востоке страны Владимира Кравченко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: AP 2021

Новым начальником Генштаба назначен генерал-майор Сергей Шаптала, занимавший ранее должность первого заместителя командующего войсками оперативного командования «Юг» сухопутных войск ВСУ.

На место Кравченко пришел генерал-лейтенант Александр Павлюк, ранее командовавший войсками группировки «Запад».

Кроме того, президент снял с должности командующего десантно-штурмовой войск ВСУ Евгения Мойсюка.

Зеленский объяснил изменения в кадровом составе модернизацией армии и необходимостью для страны быть готовой к максимально эффективному выполнению боевых задач.

«После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны, ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития вооруженных сил в целом», — прокомментировал новые назначения Зеленский.

Накануне он сменил главнокомандующего вооруженных сил. На место Руслана Хомчака, возглавлявшего ВСУ с марта 2020 года, пришел Валерий Заслужный. Ранее он командовал войсками оперативного командования «Север».

«Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты», — комментировал отставку пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

В июле Зеленский уволил несколько руководителей украинских спецслужб. В числе прочих, свои посты покинули замглавы СБУ Руслан Баранецкий и глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Валерий Кондратюк.

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