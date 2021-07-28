Зеленский сменил главу Генштаба и командующего операцией в Донбассе

Новым начальником Генштаба назначен генерал-майор Сергей Шаптала, занимавший ранее должность первого заместителя командующего войсками оперативного командования «Юг» сухопутных войск ВСУ.
На место Кравченко пришел генерал-лейтенант Александр Павлюк, ранее командовавший войсками группировки «Запад».
Кроме того, президент снял с должности командующего десантно-штурмовой войск ВСУ Евгения Мойсюка.
Зеленский объяснил изменения в кадровом составе модернизацией армии и необходимостью для страны быть готовой к максимально эффективному выполнению боевых задач.
«После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны, ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития вооруженных сил в целом», — прокомментировал новые назначения Зеленский.
Накануне он сменил главнокомандующего вооруженных сил. На место Руслана Хомчака, возглавлявшего ВСУ с марта 2020 года, пришел Валерий Заслужный. Ранее он командовал войсками оперативного командования «Север».
«Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты», — комментировал отставку пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
В июле Зеленский уволил несколько руководителей украинских спецслужб. В числе прочих, свои посты покинули замглавы СБУ Руслан Баранецкий и глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Валерий Кондратюк.