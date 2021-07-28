23:08 (мск), источник: Известия
В ООН заявили о риске превращения Мьянмы в суперраспространителя COVID-19
Мьянма рискует превратиться в
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«Мы знаем, что это серьезная вспышка. Это очень быстрый рост [числа инфицированных]», — приводит его слова The Guardian.
По его словам,
Мьянма граничит со странами, совокупное население которых превышает треть населения планеты, поэтому создается опасная ситуация распространения очагов инфекции по всему региону, поэтому Эндрюс призвал к урегулированию политической ситуации в Мьянме.
С начала февраля в Мьянме не утихают протесты после произошедшего военного переворота, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил, генерала Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.
Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.