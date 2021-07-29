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03:53 (мск), источник: Известия

Республиканцы пообещали блокировать назначения в минфин без санкций по СП-2

Сенатор-республиканец Пэт Туми и его 11 однопартийцев, члены банковского комитета верхней палаты конгресса США, выдвинули ультиматум. Они обещают заблокировать утверждение двух кандидатур в минфин, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции в отношении «Северного потока — 2». Об этом сообщает в среду, 28 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на письмо законодателей в адрес главы финансового ведомства Джанет Йеллен.

Источник: Известия

«Газопровод “Северный поток — 2” наносит прямой ущерб интересам национальной безопасности США… Если (строительство) будет завершено, это усилит вредоносное влияние России на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России», — говорится в письме.

Отмечается, что сенаторы собираются выступить против утверждения Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые в министерстве должны будут отвечать за выполнение санкций.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером в $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

В настоящее время трубопровод готов на 99%, заявила компания Nord Stream AG. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» полностью завершило свои работы, а трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке газопровода.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. При этом США рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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