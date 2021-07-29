Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Опубликованы фото «дворца» задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Бархат и золотые унитазы
Фоторепортажи
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
03:02 (мск), источник: ТАСС

Белый дом и сенаторы объявили о соглашении по инфраструктуре с инвестициями на $550 млрд

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Белый дом и группа американских сенаторов от обеих партий достигли соглашения по инфраструктурному плану, который включает федеральные инвестиции в размере $550 млрд. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы главы американской администрации. Как ожидается, Сенат начнет рассмотрение совместной инициативы вечером того же дня.

Источник: AP 2021

«Я рад присоединиться к двухпартийной группе сенаторов и объявить о соглашении, которое предусматривает самые значительные долгосрочные инвестиции в нашу инфраструктуру и конкурентоспособность, — приводятся высказывания президента США Джо Байдена. — <…> Американцы проложат линии электропередач и модернизируют энергосистему, чтобы она была более устойчивой и экологически чистой, укрепят такую инфраструктуру, как дамбы перед лицом экстремальных погодных условий, например, ураганов, лесных пожаров, засухи и экстремальной жары».

Кроме того, президент США отметил вложения в систему общественного транспорта.

Глава Белого дома, по сути, дал понять, что на реализацию плана могут пойти также средства, вырученные от повышения налогов для граждан, зарабатывающих более $400 тыс. в год.
Читайте также
CNBC: Байден запросит у конгресса $5 трлн новых расходов на 10 лет

Байден признал, что «ни одна из сторон не получила от соглашения всего того, чего хотела». «Но это то, что означает компромисс и выработку консенсуса — суть демократии», — говорится в заявлении. Изначально речь шла о пакете ассигнований в размере $1,2 трлн.

Соглашение предусматривает выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, $11 млрд на программы транспортной безопасности, $39 млрд на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдет на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд, $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.

24 июня Джо Байден вместе с группой сенаторов от обеих партий согласовал пакет ассигнований с целью модернизации инфраструктуры страны на $1,2 трлн. Одновременно глава американской администрации намерен добиваться принятия отдельного плана объемом порядка $3,5 трлн, который основан на объявленной им ранее программе модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США.

По оценке президента, воплощение этого замысла стало бы крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны. Главная составная часть плана демократа — это модернизация транспортной инфраструктуры. Байден предлагает покрыть расходы на реализацию плана путем увеличения налогов, в том числе на прибыль корпораций. Республиканцы подвергли план президента критике.

Во время загрузки произошла ошибка.
 10 африканских слов, аналогов которым нет в России
Что ответила снайпер Людмила Павличенко на вопрос, не тяготит ли ее груз убитых врагов
В Болгарии ошибки при вакцинации стоили жизни 10 тысяч человек
Бизнесмен купил пятиэтажный дом с жильцами за 1,5 млн рублей
С банков снимут ответственность за блокировку счетов
Ученые определили полезную для сердца дозу алкоголя
Умер бас-гитарист ZZ Top Дасти Хилл
Трех белорусских и трех украинских легкоатлетов не пустили на ОИ
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Hi-Tech
WhatsApp готовит функцию переноса истории чатов с iOS на Android Долгожданная опция
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Популярные темы на «Детях»
Картинки 833
Опека=развод. Наболело. 635
Бюджет 541
Милые девушки, 533
Леди
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера Китти Спенсер сыграла свадьбу с возлюбленным
Дом
Почему мы покупаем слишком много еды
Эмбоссер: что такое и кому пригодится на кухне
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
В гостях: необычная квартира 68-летнего Анатолия Вассермана
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь