07:00 (мск), источник: Известия
Эксперт назвал новую базу флота РФ стратегическим ответом НАТО
Строительство и завершение модернизации крупнейшей
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Ожидается, что строительство новейшей ВМБ завершится в 2021 году, после почти 10 лет работ над объектом. Для базирования проект должен принять самые большие корабли и субмарины Балтийского флота и, более того, стать крепостью, которая будет способна к противостоянию военным угрозам.
Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, реконструированная Балтийская ВМБ станет одной из самых современных баз в мировом пространстве, которая обеспечит России присутствие страны в Балтийском море, а также создаст надежный контроль над указанным регионом.
«Любая ВМБ выполняет прежде всего две функции: охрана рубежей, которые входят в зону наших стратегических интересов, и возможное нанесение ответных ударов в случае агрессии, — напомнил эксперт. — Балтийская (база. — Ред.) будет также обеспечивать заходы наших крупнотоннажных военных кораблей. Это стратегический ответ на приближение НАТО к границам России. Укрепляя
При реконструкции в Балтийске создали условия для постоянного базирования там новейших корветов проекта 20380 «Стерегущий». Первые четыре корабля такого типа поступили именно на эту
Помимо модернизации в Калининградской области крупномасштабные инфраструктурные проекты для ВМФ ведутся и в других регионах. Новая база для Каспийской флотилии возводится в дагестанском Каспийске. С нуля строится Новороссийская ВМБ и обновляется Севастопольская. Реконструируют и основные пункты базирования в Северном Ледовитом и Тихом океанах.