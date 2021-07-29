Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 июляОткрытие Триумфальной арки, образование НАСА и другие события, которые произошли 29 июля в разные годы
Фоторепортажи
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
07:00 (мск), источник: Известия

Эксперт назвал новую базу флота РФ стратегическим ответом НАТО

Строительство и завершение модернизации крупнейшей военно-морской базы (ВМБ) российского флота в Калининградской области — это стратегической ответ Москвы на приближение Североатлантического альянса к границам страны. Таким утверждением с «Известиями» поделился бывший замминистра иностранных дел, экс-заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций, дипломат Сергей Орджоникидзе.

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что строительство новейшей ВМБ завершится в 2021 году, после почти 10 лет работ над объектом. Для базирования проект должен принять самые большие корабли и субмарины Балтийского флота и, более того, стать крепостью, которая будет способна к противостоянию военным угрозам.

Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, реконструированная Балтийская ВМБ станет одной из самых современных баз в мировом пространстве, которая обеспечит России присутствие страны в Балтийском море, а также создаст надежный контроль над указанным регионом.

Читайте также
Усиление российских военных под Калининградом идет с опережением

«Любая ВМБ выполняет прежде всего две функции: охрана рубежей, которые входят в зону наших стратегических интересов, и возможное нанесение ответных ударов в случае агрессии, — напомнил эксперт. — Балтийская (база. — Ред.) будет также обеспечивать заходы наших крупнотоннажных военных кораблей. Это стратегический ответ на приближение НАТО к границам России. Укрепляя военно-морскую базу в Калининграде, мы тем самым показываем, что готовы парировать вызовы угрозам нашей безопасности», — сообщил Орджоникидзе в своем комментарии изданию.

При реконструкции в Балтийске создали условия для постоянного базирования там новейших корветов проекта 20380 «Стерегущий». Первые четыре корабля такого типа поступили именно на эту военно-морскую базу.

Помимо модернизации в Калининградской области крупномасштабные инфраструктурные проекты для ВМФ ведутся и в других регионах. Новая база для Каспийской флотилии возводится в дагестанском Каспийске. С нуля строится Новороссийская ВМБ и обновляется Севастопольская. Реконструируют и основные пункты базирования в Северном Ледовитом и Тихом океанах.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Услуга за услугой: спамеры атаковали обращавшихся в госорганы россиян
Знание и сила: с банков снимут ответственность за блокировку счетов
Минэкономики сообщило о росте ВВП до допандемийного уровня
Назван топ-8 наиболее популярных сервисов МФЦ
В Болгарии ошибки при вакцинации стоили жизни 10 тысяч человек
Бизнесмен купил пятиэтажный дом с жильцами за 1,5 млн рублей
Ученые определили полезную для сердца дозу алкоголя
В России предложили отменить лицензии для управляющих компаний
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Горячие темы на Авто
всё та же. 226
БДСМ по Кузбасски 106
"Вечно эти русские все испортят". )) 98
Из-за чего так старо выглядит девочка-студентка? 92
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Gnezdo.ru
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Куда пропал актер из «Солдатов»: непростая судьба
Эти актрисы были женами одного мужчины: 5 пар
6 звезд, которые не выходят из дома без парика
Леди
Боярская показала архивные фото с Матвеевым 28 июля звездная семья отмечает сразу два важных праздника
Дом
Почему мы покупаем слишком много еды
Эмбоссер: что такое и кому пригодится на кухне
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
В гостях: необычная квартира 68-летнего Анатолия Вассермана
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь