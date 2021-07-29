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12:10 (мск), источник: ТАСС

Зеленский подписал законы о «национальном сопротивлении» и увеличении численности армии

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал в четверг законы «Об основах национального сопротивления» и об увеличении численности Вооруженных сил Украины. Это он сделал в ходе поездки в Житомирскую область на церемонии поздравления военных с днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Источник: AP 2021

«Подписываю этот важный закон — о “национальном сопротивлении”, который предусматривает мероприятия по сопротивлению как на территории Украины, так и на неподконтрольных территориях», — сказал глава государства.

Он поставил подпись и под законом об увеличении численности ВСУ.

Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года, и что защита Украины для нас — наше всенародное дело.
Владимир Зеленский
президент Украины

Инициированный Зеленским закон Верховная рада окончательно поддержала 16 июля. Согласно документу, национальное сопротивление является составляющей комплексной обороны Украины.

Он предусматривает ряд мероприятий в мирное время и в особый период на Украине с целью максимального привлечения граждан к действиям по обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, «сдерживания и отпора агрессии и нанесения противнику неприемлемых потерь, учитывая которые, он будет вынужден прекратить агрессию против Украины». Составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

Закон вводится в действие с 1 января 2022 года.

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Общее руководство национальным сопротивлением, согласно документу, осуществляет президент страны, территориальной обороной по всей стране — главнокомандующий ВСУ через командующего Силами территориальной обороны ВСУ. В нем прописаны порядок формирования и комплектования военных частей сил обороны, добровольческих формирований территориальных общин и движения сопротивления, полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов и местных властей. Определены порядок подготовки, развертывания и ведения обороны, финансирование и материальное обеспечение национального сопротивления, вопросы социальной защиты и ответственности за нарушение законов, которые касаются национального сопротивления.

Закон об увеличении численности Вооруженных сил Украины, в частности, увеличивает на 11 тыс. численность армии. Согласно документу, численность армии не будет превышать 261 тыс. человек, из которых 215 тыс. — военнослужащие. Численность ВСУ выросла для обеспечения функционирования отдельного рода армии — Сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления.

С принятием законопроекта о национальном сопротивлении должна постепенно начать воплощаться военная стратегия, подписанная Зеленским. Она предусматривает замену обязательного призыва службой в резерве.

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