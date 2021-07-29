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14:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков про учения НАТО в Грузии: важно, чтобы они не подразумевали действий против РФ

Учения НАТО в Грузии являются предметом для внимательного отслеживания в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Для Москвы важно, чтобы сценарии учений не подразумевали действий против РФ, добавил он. На вопрос об участии в этих учениях Азербайджана, Песков подчеркнул, что это суверенное государство отношениями с которым Москва дорожит.

Источник: РИА "Новости"

«Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны», — ответил Песков в ходе пресс-колла на вопрос «Ъ FM», как Кремль считает правильным реагировать на эти действия.

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«Ъ FM» уточнил, как Кремль оценивает участие Азербайджана в этих учения. «Азербайджан — это суверенное государство, мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном. Это партнерские отношения, и имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений. Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то… завуалированные действия в отношении нашей страны», — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что «сценарии учений верстаются в НАТО, в альянсе, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них».

В понедельник, 26 июля, десятые многонациональные военные учения «Agile Spirit» («Проворный дух») 2021 года открылись в Грузии сразу на трех военных полигонах: Сенаки (на западе страны), где прошли центральные торжественные мероприятия, Орфоло (на юге) и Вазиани (в пригороде Тбилиси). В нынешних учениях принимают участие 1,6 тыс. грузинских и 700 американских военнослужащих, а также 250 военных из 13 государств, членов и партнеров НАТО, в том числе Украины.

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