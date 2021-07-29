14:07 (мск), источник: Коммерсантъ
Песков про учения НАТО в Грузии: важно, чтобы они не подразумевали действий против РФ
Учения НАТО в Грузии являются предметом для внимательного отслеживания в Кремле, заявил
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны», — ответил Песков в ходе
«Ъ FM» уточнил, как Кремль оценивает участие Азербайджана в этих учения. «Азербайджан — это суверенное государство, мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном. Это партнерские отношения, и имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений. Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали
Дмитрий Песков отметил, что «сценарии учений верстаются в НАТО, в альянсе, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них».
В понедельник, 26 июля, десятые многонациональные военные учения «Agile Spirit» («Проворный дух») 2021 года открылись в Грузии сразу на трех военных полигонах: Сенаки (на западе страны), где прошли центральные торжественные мероприятия, Орфоло (на юге) и Вазиани (в пригороде Тбилиси). В нынешних учениях принимают участие 1,6 тыс. грузинских и 700 американских военнослужащих, а также 250 военных из 13 государств, членов и партнеров НАТО, в том числе Украины.