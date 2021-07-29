Молдавия отозвала посла в России после данных о домогательствах

Со ссылкой на свои источники издание сообщило, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) отозвало Головатюка после того, как до руководства ведомства дошла информация о том, что посол под вымышленным предлогом вызвал к себе домой женщину и появился перед ней «обнаженным и сексуально возбужденным». Женщина, имя которой не называется, рассказала Deschide.md, что посол пытался ее обнять, но она сумела убежать.
«Сразу после случившегося я уведомила своего коллегу в посольстве, а также полицию в России. Я была в состоянии шока, в состоянии максимальной нервозности, мне было очень стыдно за то, что со мной произошло. Я не могу работать, мне нанесена огромная психологическая травма с серьезными последствиями», — рассказала она.
Головатюк заявил Deschide.md, что выехал в Кишинев, так как у него начался отпуск, а сообщения о своей причастности к секс-скандалу комментировать отказался.
Пресс-секретарь МИДЕИ Даниел Водэ заявил телеканалу tv8, что Головатюка отозвали «для консультаций на неопределенный срок, по поводу дальнейшей работы дипмиссии, а также по вопросам, касающимся его поведения».
«До выяснения всех обстоятельств этого дела мы воздерживаемся от комментариев, касающихся информации, опубликованной в прессе. В министерстве пропагандируется абсолютная нетерпимость к злоупотреблениям любого рода. Уважение и защита человеческого достоинства — один из основных принципов, которыми руководствуется дипломатическая служба», — сообщили в МИДЕИ.
Головатюк был назначен послом Молдавии в России 16 декабря 2020 года. Ранее он был депутатом парламента от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), возглавлял комиссию по бюджету и финансам, а до избрания был директором Института модернизации Молдовы, главой Национального бюро статистики.
В конце 2020 года предшественник Головатюка на посту посла в Москве — Андрей Негуца — был отозван после скандала с контрабандой анаболиков, которые хотели провезти через границу в машине с номерными знаками посольства Молдавии в России.