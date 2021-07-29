Главред «Проекта» и его заместитель уехали из России в США

Он уточнил, что на данный момент занимается эвакуацией из России других сотрудников издания. Баданин заявил, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию, так как ему грозит уголовное преследование.
«Мы пытаемся эвакуировать персонал… в одну из близлежащих стран», — сказал Баданин, отметив, что «большая часть команды будет находиться за пределами России», — сказал он.
Ранее издание «Проект» заявило о ликвидации зарегистрированного в США юрлица Project Media Inc. (объявлено Минюстом нежелательной организацией). Генпрокуратура признала издание «Проект» нежелательным 15 июля. Ведомство объясняло это решение тем, что деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», не пояснив деталей.
В тот же день Роман Баданин был внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагентов. Туда попали также журналисты издания Мария Железнова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин и Ольга Чуракова. Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов внесены главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин.
По законодательству об иностранных неправительственных организациях, их признание нежелательными в России влечет за собой запрет на распространение материалов, изданных организацией, в частности, в СМИ и интернете. Участие в деятельности такой организации наказывается штрафами. После наложения одного административного взыскания может грозить и уголовное преследование — вплоть до лишения свободы на срок от года до четырех лет для участников и на срок до шести лет — за «осуществление деятельности» нежелательной организации. Издание «Проект» было запущено в августе 2018 г.