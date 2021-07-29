22:46 (мск), источник: Lenta.Ru
США заявили о готовности вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном
США заявили, что готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном. Об этом заместитель
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20 июня в Вене завершился шестой с апреля этого года раунд переговоров по полному восстановлению СВПД, которое также подразумевает возвращение к этой сделке США. Тогда в Вашингтоне заявили, что вернутся за стол переговоров уже при новом руководстве Ирана.
Инаугурация нового иранского президента запланирована на 5 августа.