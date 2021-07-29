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22:46 (мск), источник: Lenta.Ru

США заявили о готовности вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном

США заявили, что готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном. Об этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила в ходе брифинга с журналистами, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

Источник: AP 2021

Жан-Пьер заявила, что США вновь продемонстрировали готовность работать над вопросом взаимного возвращения к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, как только в Тегеране завершится процесс передачи президентской власти после выборов главы государства. Однако, отметила она, предложение Вашингтона не вечно.

«Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы добиться возврата к взаимному соблюдению соглашения. Как ясно заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, это предложение не будет оставаться на столе все время», — заявила Жан-Пьер.

20 июня в Вене завершился шестой с апреля этого года раунд переговоров по полному восстановлению СВПД, которое также подразумевает возвращение к этой сделке США. Тогда в Вашингтоне заявили, что вернутся за стол переговоров уже при новом руководстве Ирана.

Инаугурация нового иранского президента запланирована на 5 августа.

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