Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 июляОткрытие Триумфальной арки, образование НАСА и другие события, которые произошли 29 июля в разные годы
Фоторепортажи
13Лесные пожары дошли до Антальи
1010 арок, которые стали символами своих городов
29 июля, источник: Lenta.Ru

Президент Молдавии заявила о нуждающейся в поддержке США новой власти

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что новая власть республики нуждается в поддержке США для реализации своей политической программы. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2021

«Анонсированная повестка сложна и амбициозна, и поддержка партнеров по развитию, в том числе США, которые были одним из стратегических партнеров Республики Молдова в течение 29 лет, будет реальной помощью», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Читайте также
Молдавия отозвала посла в России после данных о домогательствах

Санду отметила, что в планах новой власти масштабная борьба с коррупцией, реформирование судебной системы, модернизация сфер образования, здравоохранения, а также политики в области сельского хозяйства и экологии.

Ранее глава республики захотела провести революцию в управлении страной, выступая на первом заседании парламента. «Сейчас — время для революции в управлении государством», — заявила Санду, подчеркивая необходимость внесения качественных изменений в систему государственного управления.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдавии 11 июля. Указ о роспуске действующего состава депутатов президент республики Майя Санду подписала 28 апреля, обвинив их в узурпации власти. Она пояснила, что приняла такое решение с целью обеспечения национальной безопасности и противодействия попыткам «подрыва конституционного порядка».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Названы категории людей, наиболее подверженных тромбозу
Безруков рассказал о проблемах в первом браке
Итоги 6-го дня Олимпиады для России: золото, серебро, 3 бронзы
Главред «Проекта» и его заместитель уехали из России в США
Ученые: «Лямбда»-штамм коронавируса устойчив к иммунитету
Кофе, яблоки, вино и одежда: какие товары подорожают в России
Эксперты объяснили, почему котировки биткоина резко пошли вверх
Туристы в Турции позируют на фоне клубов дыма (фото)
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Что ждет дачников с 1 марта. Выбора не оставили
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
США готовятся к войне против России
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Бразилец Карвальо одной фразой описал Россию
Россиянин Нагорный обратился к американке Байлз
Горячие темы на Авто
всё та же. 229
БДСМ по Кузбасски 106
"Вечно эти русские все испортят". )) 101
Из-за чего так старо выглядит девочка-студентка? 100
Кино
Свадьбу Марины Федункив с итальянцем покажут в телешоу Недавно стало известно, что 49-летняя актриса скромно вышла замуж за Стефано Маджи, однако молодожены не отказались от пышной свадьбы в ближайшем будущем
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Популярные темы на «Детях»
Картинки 843
Опека=развод. Наболело. 647
Почитательные загадки 559
Бюджет 541
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
Почему мы покупаем слишком много еды
Эмбоссер: что такое и кому пригодится на кухне
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
В гостях: необычная квартира 68-летнего Анатолия Вассермана
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь