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01:59 (мск), источник: ТАСС

В ВВС Британии назвали опасными действия России и Китая в космическом пространстве

Начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон утверждает, что Москва и Пекин осуществляют «сомнительные операции» в космосе, в том числе проводят полеты собственных спутников в «непосредственной близости» от других.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Военное командование Великобритании считает, что деятельность России и Китая в космосе представляет угрозу для безопасности страны. Соответствующее мнение в четверг выразил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон в интервью газете The Daily Telegraph.

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По его утверждению, Москва и Пекин осуществляют «сомнительные операции» в космосе, в том числе проводят полеты собственных спутников в «непосредственной близости» от других, а также на ежедневной основе занимаются иной «опасной деятельностью», которая может привести к уничтожению спутников третьих стран. Уигстон предположил, что Россия и Китай собирают разведывательные данные в космосе, поскольку, согласно британскому военачальнику, есть основания полагать, что будущие конфликты «будут выигрываться или проигрываться в космическом пространстве». Он также выступил с утверждением, что за последний год Россия разместила целый ряд спутников, которые «имеют характеристики оружия».

Кроме того, он заявил, что Китай продолжает «совершенствовать противоспутниковые технологии», в качестве примера указав на разработку ракет, которые могут напрямую уничтожать спутники, а также на «лазерное ослепляющее оружие» и механизмы «осуществления умышленных радиопомех». Он добавил, что КНР проводила соответствующие испытания против «собственных устаревших спутников с целью демонстрации своих возможностей».

Соответствующие высказывания Уигстона прозвучали на фоне официальной церемонии создания космического командования Соединенного Королевства, которая состоялась в четверг на авиабазе в городе Хай-Уиком на юго-востоке Англии. Начальной задачей новой структуры станет осуществление первого запуска британской ракеты со спутником с территории Шотландии в 2022 году. Как отмечалось в представленном в марте комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики, Великобритания намерена в предстоящее десятилетие играть более значимую роль в мировой космической отрасли.

Ранее озабоченность действиями России в космосе выражали ряд высокопоставленных американских генералов. В ответ на подобные утверждения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии. Опасения американцев он назвал совершенно беспочвенными, подчеркнув, что Москва выступает за мир и сотрудничество.

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