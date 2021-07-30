Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 июляДень дружбы, выход первой книги издательства Penguin, запуск Красноярской ГЭС, день рождения Арнольда Шварценеггера и другие памятные события
Фоторепортажи
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
8Празднование Курбан-байрама
05:37 (мск), источник: ТАСС

Ким Чен Ын призвал к повышению боеготовности армии

Лидер КНДР заявил, что враждебные силы в настоящее время «систематически наращивают свои возможности для нанесения упреждающего удара по стране», наращивают вооружения и активизируют всевозможные военные учения с целью агрессии.

Источник: Reuters

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Первый в истории семинар для командования и политических комиссаров Корейской народной армии (КНА) прошел в Пхеньяне с 24 по 27 июля. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений, сообщило в пятницу агентство ЦТАК.

Читайте также
США заявили о готовности вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном

«В настоящее время враждебные силы систематически наращивают свои возможности для нанесения упреждающего удара по КНДР, наращивают вооружения и активизируют всевозможные военные учения с целью агрессии. Мы должны приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений», — сказал Ким Чен Ын в своем выступлении на семинаре.

В мероприятии приняли участие военачальники и политические комиссары всех армейских подразделений. На нем обсуждались вопросы тактической и политической подготовки кадров для армии, а также повышение обороноспособности на фоне роста новых угроз.

Пхеньян традиционно осуждает совместные маневры ВС Южной Кореи и США, называя их репетицией вторжения в КНДР. В последние годы Сеул и Вашингтон отменили или сократили масштаб ряда учений из-за пандемии и для поддержки дипломатического процесса, направленного на вовлечение Пхеньяна в мирный диалог. В этом году совместные учения военных США и Южной Кореи запланированы на август.

Во время загрузки произошла ошибка.
 10 африканских слов, аналогов которым нет в России
Что ответила снайпер Людмила Павличенко на вопрос, не тяготит ли ее груз убитых врагов
Рылов с олимпийским рекордом выиграл второе золото Токио-2020
Зеленая энергетика в США обошла атомные станции и уголь
В США назвали российский Су-75 ненастоящим истребителем
Главред «Проекта» и его заместитель уехали из России в США
В Британии назвали опасными действия РФ и Китая в космосе
Кофе, яблоки, вино и одежда: какие товары подорожают в России
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
Онколог назвал продукт, провоцирующий рак кишечника Стоит ограничить его употребление.
Hi-Tech
Найден способ купить крутые смартфоны Xiaomi за 10 000 рублей. Показываем На примере Xiaomi Redmi 9T
Горячие темы на Авто
"Вечно эти русские все испортят". )) 101
Из-за чего так старо выглядит девочка-студентка? 100
Прошу назвать-- 85
"За рулем" 85
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Лолита перестала скрывать 6-го мужа: кем оказался
Зеленский высказался об отставке Авакова
Андрей Норкин жестко ответил на тираду Бортич о РФ
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
Почему мы покупаем слишком много еды
Эмбоссер: что такое и кому пригодится на кухне
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
В гостях: необычная квартира 68-летнего Анатолия Вассермана
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь