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19:13 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине официально утвердили курс на ЕС и НАТО

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил новую стратегию внешнеполитической деятельности, согласно которой Украина будет двигаться по европейскому курсу и стараться противодействовать «агрессивной политике» России. Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Глава внешнеполитического ведомства назвал официальное утверждение документа историческим событием.

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«В документе четко определена цель внешней политики — утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики. Первый — обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины… Второй приоритет — противодействие агрессивной политике РФ. Третий — курс на членство в ЕС и НАТО», — заявил Кулеба.

Он добавил, что республика будет заниматься созданием позитивного имиджа для продвижения своего экспорта и привлечения инвестиций.

В феврале 2019 года президент (на тот момент) Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституции страны, закрепляющих ее курс на вступление в НАТО и ЕС. Поправки отменяли внеблоковый статус Киева и фиксировали «европейский выбор» Украины.

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