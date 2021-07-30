На Украине официально утвердили курс на ЕС и НАТО

Глава внешнеполитического ведомства назвал официальное утверждение документа историческим событием.
«В документе четко определена цель внешней политики — утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики. Первый — обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины… Второй приоритет — противодействие агрессивной политике РФ. Третий — курс на членство в ЕС и НАТО», — заявил Кулеба.
Он добавил, что республика будет заниматься созданием позитивного имиджа для продвижения своего экспорта и привлечения инвестиций.
В феврале 2019 года президент (на тот момент) Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституции страны, закрепляющих ее курс на вступление в НАТО и ЕС. Поправки отменяли внеблоковый статус Киева и фиксировали «европейский выбор» Украины.