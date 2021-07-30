В конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока-2»

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик, который освещает деятельность конгресса.
За принятие документа проголосовали 217 конгрессменов, против — 212. Законопроект среди прочего подразумевает введение меры, которая должна заблокировать право президента США Джо Байдена отказаться от санкций против российского газопровода «Северный поток-2».
В начале месяца эту поправку к законопроекту о зарубежных расходах федерального правительства утвердил комитет по ассигнованиям палаты представителей. Ее автором стала конгрессмен-демократ от штата Огайо Марси Каптур. «Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность», — заявила она.
Чтобы запрет на отмену санкций против «Северного потока-2» был утвержден, законопроект должен одобрить сенат, а затем подписать президент.
Документ также подразумевает увеличение финансовой помощи Украине. Как сообщили в украинском посольстве в США, общая сумма субсидий составляет не менее $481,5 млн — это на $28,5 млн больше, чем в текущем году. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что значительная часть средств будет направлена на укрепление безопасности и обороноспособности страны.
В мае США ввели санкции против компании «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда, которые связаны со строительством газопровода. Под ограничения попали также 13 российских судов.
Но Вашингтон не стал вводить санкции против оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и исполнительного директора этой компании Маттиаса Варнига. По словам Байдена, применение новых мер было бы непродуктивным для отношений США и Европы.
21 июля Вашингтон и Берлин представили совместное заявление о «Северном потоке-2». В нем говорится, что Германия будет добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года, также две страны помогут Киеву с диверсификацией источников энергоресурсов. На этих условиях США готовы отказаться от попыток остановить строительство трубопровода.
В Киеве раскритиковали сделку, отметив, что пока что не получили четкого понимания, как западные партнеры гарантируют им сохранение транзита и компенсацию потенциальных потерь. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что она не решает проблему безопасности страны.
«Северный поток-2» — это две нитки газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая, они проложены по дну Балтийского моря. По ним газ будет из России транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Укладка первой нитки была завершена в начале июня. Полностью строительство планируют завершить к концу августа. В конце 2019 года США ввели санкции против проекта, что задержало строительство. Reuters писал, что задержка увеличит расходы на €560 млн. Первоначально бюджет проекта оценивался в €9,5 млрд. В Германии выступали против санкций США, назвав их вмешательством в ее внутренние дела.