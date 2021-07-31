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00:21 (мск), источник: ТАСС

Посольство США в Москве прекращает прием платежей за неиммиграционные визы

При этом возобновление приема платежей за неиммиграционные визы на данный момент не планируется.

Источник: AP 2021

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Американское посольство в России с субботы прекращает прием платежей консульских сборов через сеть компьютеризированных отделений Почты России. Об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

«С 31 июля 2021 года Посольство США в Москве прекращает прием платежей консульских сборов за неиммиграционные визы через сеть компьютеризированных отделений Почты России. Возобновление приема платежей за неиммиграционные визы на данный момент не планируется. Сборы, оплаченные до 1 августа 2021 года действительны до 30 сентября 2022 года. Консульские сборы не возвращаются, не могут быть использованы для другого лица или в другой стране», — указано в тексте.

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Этому предшествовала приостановка с 12 мая оказания всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг. Временно не оказываются консульские услуги также и в американских консульствах в Екатеринбурге и Владивостоке.

Таким образом, единственным доступным для получения в России типом визы США остаются дипломатические визы, и в ограниченном количестве будут рассматриваться иммиграционные заявления, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями, а также иммиграционные заявления, у которых истекает срок обращения по возрасту заявителя.

В посольстве сложившуюся ситуацию объясняют «вынужденной необходимостью существенно сократить персонал посольства из-за введенных российской стороной ограничений на наем сотрудников среди граждан РФ и третьих стран».

Визовый кризис

Фактически получение неиммиграционной визы США для россиян усложнилось еще в начале пандемии коронавируса в 2020 году, когда посольство США в Москве, генконсульство в Екатеринбурге и консульское агентство на Сахалине объявили о том, что с 18 марта будут открыты лишь для оказания услуг, связанных с экстренными ситуациями. Позже, в апреле текущего года, после очередного заявления Вашингтона о вводе санкций, подкрепленного указом президента Джо Байдена, из США были высланы 10 российских дипломатов. Москва на это ответила зеркально и также рекомендовала послу в РФ Джону Салливану отправиться в Вашингтон для консультаций.

Кроме того, была запущена процедура, призванная прекратить практику найма в американские дипломатические представительства в РФ граждан России и третьих стран.

Эта мера также подразумевала сокращение с 1 августа тех сотрудников, которые уже работали в диппредставительствах. Как заявил Салливан, таким образом в посольстве остается 120 сотрудников при допустимых 455 (в этом диппредставительства России и США находятся в равных условиях). Именно это, как указывают в американском посольстве, существенно затрудняет оказание консульских услуг.

Тема виз также стала предметом обсуждения на состоявшемся 16 июня саммите Россия — США в Женеве. Тогда президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов в столицы. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, работа диппредставительств также обсуждалась в ходе его встречи с послом Салливаном по его возвращении в Москву. Кроме того, замминистра подчеркивал, что Россия не станет препятствовать командированию персонала американского посольства в Москву.

Оценка Москвы

По мнению российской стороны, США сами уничтожают свою консульскую службу в России. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала на то, что американское посольство само и ранее сокращало штат консульских сотрудников и закрывало генконсульства.

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