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09:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Водителей ставят в бессправочное положение

Уже с марта 2022 года медсправки, необходимые для получения и продления водительских прав, не надо будет предъявлять в ГИБДД. Это будет электронный документ, который Минздрав сам доставит в МВД. Такую норму содержит совместный законопроект медицинского и полицейского ведомств. Государственные и частные клиники при этом будут обязаны оперативно информировать ГИБДД о найденных у водителей заболеваниях, при которых нельзя управлять транспортным средством (например, об ухудшении зрения или алкоголизме). Госавтоинспекция приостановит действие водительских прав на время «внеочередной проверки» здоровья водителя, и если диагноз подтвердится, его лишат удостоверения.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

МВД разместило на regulation.gov.ru доработанный совместно с Минздравом проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения» о создании новой федеральной информационной системы, где будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения водительских прав. Первая версия законопроекта была опубликована в ноябре 2019 года. Теперь она доработана с учетом поступивших в ходе обсуждения замечаний (в том числе от государственно-правового управления президента РФ).

Медсправки, напомним, выдаются гражданам по результатам осмотра медорганизациями (государственными и частными), имеющими на это лицензию.

За десять лет (срок действия водительского удостоверения) у водителя может обнаружиться заболевание, которое является противопоказанием для вождения, но ГИБДД об этом не знает, сказано в пояснительной записке.
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Это создает угрозу безопасности движения. Сегодня таких граждан полиция выявляет по большей части случайно. Например, при расследовании ДТП следователь запрашивает у Минздрава данные о водителе и выясняется, что тот стоит на учете у нарколога. Так, за последние три с половиной года подразделения ГИБДД на основании решения судов аннулировали 16,2 тыс. прав у водителей, имевших противопоказания.

МВД и Минздрав совместными усилиями решили изменить привычный порядок.

Если врач на очередном медосмотре (например, водителя автобуса или такси в парке или работника при прохождении профосмотра), при визите в поликлинику либо при оказании медпомощи обнаруживает у водителя заболевание, которое является противопоказанием для вождения, его направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту.

Список болезней, при которых запрещено иметь водительские права, утвержден постановлением правительства № 1604.

В частности, речь идет о гражданах с плохим зрением, неработоспобностью конечностей, алкоголизмом, наркоманией и т. д. Медорганизация — частная или государственная, — выявив заболевание, формирует электронное «сообщение» и передает его по каналам Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в ГИБДД. С этого момента ведомство автоматически приостанавливает действие водительских прав. Управление автомобилем будет наказываться по ст. 12.7 КоАП (штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб.).

Если заболевание не подтверждается, то ГИБДД действие прав восстановит, получив от клиники соответствующее электронное заключение.
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При выявлении ограничений к вождению (например, машиной можно управлять только в очках) гражданину предложат получить новые права с соответствующей отметкой. Если водить машину запрещено, то удостоверение аннулируется окончательно.

Срок вступления в силу правил в новом законопроекте перенесен с 1 июля на 1 марта 2022 года.

Система ЕГИСЗ, отметим, уже запущена, частные клиники к ней постепенно подключаются, государственные и муниципальные организации будут подключены в следующем году. ГИБДД нужно будет организовать через систему межведомственного электронного взаимодействия получение «сообщений о заболеваниях».

Ведомство, напомним, просило сведения о больных водителях у Минздрава более десяти лет — министерство отказывало, мотивируя невозможностью раскрывать врачебную тайну.
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Ведомствам в итоге удалось договориться: законопроектом вносится поправка в закон «О персональных данных», разрешающая «обрабатывать» сведения о здоровье граждан в целях обеспечения безопасности движения.

«Вносимые изменения направлены на оптимизацию электронного информационного взаимодействия Минздрава и МВД, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на состояние безопасности дорожного движения», — прокомментировали законопроект в Госавтоинспекции.

Предлагаемая схема работать не будет из-за коррупции, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «В России нормальной практикой являются подарки в школах и больницах. Врачи, которые недофинансируются уже много лет, с этим законопроектом получат чудесный инструмент, чтоб диспропорцию в зарплатах компенсировать». В частных больницах, уверен эксперт, появится система тарифов, чтобы информация о заболеваниях никуда не передавалась и нигде не фиксировалась.

«Бить нужно не по водителям, которых теперь будут гораздо чаще признавать слепыми и наркоманам, а по системе клиник, торгующих медицинскими справками, — считает Антон Шапарин.— Росздравнадзор почему-то никаких усилий для этого не предпринимает, в итоге фирмы, “оформляющие” справки с заключениями психолога и нарколога, чувствуют себя в полной защищенности, нарушая законодательство».

Иван Буранов

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