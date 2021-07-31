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02:26 (мск), источник: ТАСС

Байден считает вероятным введение в США новых ограничений из-за пандемии

Президент США рассказал, что «вчера был хороший день», так как почти миллион человек сделали прививку от инфекции.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Источник: AFP 2021

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он считает вероятным введение в стране новых ограничений в связи с пандемией.

«Вероятнее всего», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Белого дома в штате Мэриленд. Его спрашивали, стоит ли ожидать от властей «новых рекомендаций» с новыми «ограничениями из-за COVID-19».

Президент США при этом отметил, что «вчера был хороший день». «Почти миллион человек сделали прививку <…>. Я надеюсь, что люди начинают осознавать, как это важно», — пояснил глава вашингтонской администрации.

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