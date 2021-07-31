02:26 (мск), источник: ТАСС
Байден считает вероятным введение в США новых ограничений из-за пандемии
Президент США рассказал, что «вчера был хороший день», так как почти миллион человек сделали прививку от инфекции.
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ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он считает вероятным введение в стране новых ограничений в связи с пандемией.
«Вероятнее всего», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Белого дома в штате Мэриленд. Его спрашивали, стоит ли ожидать от властей «новых рекомендаций» с новыми «ограничениями
Президент США при этом отметил, что «вчера был хороший день». «Почти миллион человек сделали прививку <…>. Я надеюсь, что люди начинают осознавать, как это важно», — пояснил глава вашингтонской администрации.