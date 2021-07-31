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06:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы цели Китая в переговорах с «Талибаном»

Китай участвует в афганском урегулировании и ведет переговоры с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) с целью обеспечения безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Источник: AFP 2021

Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Василий Кашин.

Кашин напомнил, что именно на территории Афганистана действуют формирования «Исламского движения Восточного Туркестана» (террористическая организация китайских уйгуров — прим. «Ленты.ру»), которое ведет борьбу с китайскими властями в Синьцзяне и требует отделения от Китая территорий, населенных уйгурами.

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«Для китайцев очень важно обеспечить какой-то уровень сотрудничества любых афганских властей с китайскими спецслужбами по этому вопросу. Они прекрасно понимают, что там ни у кого нет прочного контроля над территорией Афганистана, но им нужно, чтобы их соответствующие органы могли хотя бы проводить там свои операции», — отметил эксперт.

Кашин назвал и другую цель Китая: Пекин может быть заинтересован в экономических проектах в Афганистане, связанных с инфраструктурой и добычей природных ресурсов. С ним согласен профессор исследований мира и конфликтов Упсальского университета Ашок Суэйн. Эксперт рассказал «Ленте.ру», что Афганистан может стать площадкой для огромных экономических инвестиций, и Китай стремится воспользоваться этим. «Китай также может расширить свой экономический коридор с Пакистаном до Афганистана и даже до Ирана», — сказал Суэйн.

При этом, по его словам, Китай преследует в Афганистане и геополитические цели. Так обеспечение стабильности в Афганистане будет рассматриваться как очередной успех на пути превращения Китая в глобальную сверхдержаву. «Взятие Афганистана под свое крыло поможет Китаю расширить свое влияние в Передней и Центральной Азии», — добавил эксперт.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И провел встречу с руководителем политического отделения «Талибан» Абдуллой Гани Барадаром. Дипломат отметил, что Китай считает «Талибан ключевой военной и политической силой в Афганистане. Глава МИД КНР также призвал «Талибан» избегать сотрудничества с «Исламским движением Восточного Туркестана» и другими экстремистскими группировками. В ответ Барадар заверил, что «Талибан» не позволит никаким группировкам использовать афганскую территорию для нападения на Китай.

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