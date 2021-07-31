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10:17 (мск), источник: ТАСС

Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 декабря

Действующий порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учет через сайт «Работа в России», а также позволяет оформить пособие через личный кабинет на портале госуслуг.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о продлении упрощенного порядка регистрации безработных граждан до 31 декабря 2021 года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

«Действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учет в качестве безработного через сайт “Работа в России”. Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что такой регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости и самостоятельно собирать пакет документов: все сведения, которые требуются для назначения пособия, поступают в профильные учреждения автоматически.

По данным пресс-службы правительства, в 2021 году максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, минимальный — 1 500 рублей. Пособие по безработице начисляется с первого дня признания гражданина безработным. При этом первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, а последующие три месяца — 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей.

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