Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что изменится в жизни россиян с августа 2021 года Обзор главных законодательных нововведений
Фоторепортажи
13Лесные пожары дошли до Антальи
8Празднование Курбан-байрама
12:52 (мск), источник: ТАСС

Почти миллион человек уже принял участие в опросе по «народной программе» «Единой России»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Почти миллион человек принял участие за две недели в опросе по ключевым разделам предвыборной программы «Единой России», которая формируется в том числе за счет предложений граждан.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается в субботу на официальном сайте партии.

Статистика опроса

«В опросе по основным разделам программы за две недели приняли участие почти миллион человек. Наиболее активно в формировании народной программы “Единой России” на сайте np.er.ru участвуют жители Ростовской области, Ставропольского края, Чеченской Республики и Краснодарского края, в десятку регионов-лидеров также вошли Оренбургская, Брянская, Тюменская, Белгородская, Кемеровская и Тульская области», — отмечается в сообщении.

Читайте также
Шесть российских партий подписали соглашение о санитарных мерах на выборах

«Единая Россия» 17 июля запустила интернет-портал для сбора предложений для народной программы. Принять участие в ее формировании онлайн можно двумя способами: проголосовать на сайте np.er.ru в одном из 11 разделов, охватывающих основные сферы жизни, или направить свои предложения через специальную форму. Предусмотрен и офлайн-формат: можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или депутата.

Предложения для программы поступили и в ходе четырех стратегических сессий, которые прошли на площадке «Единой России», они были посвящены поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, развитию сельских территорий и фермерства, доступности здравоохранения.

Программа, с которой партия пойдет на сентябрьские выборы в Госдуму, будет окончательно утверждена на втором этапе предвыборного съезда единороссов во второй половине августа.

Основные предложения

Как следует из информации на сайте «Единой России», большое количество предложений поступило в разделы, касающиеся благосостояния граждан.

Читайте также
«Единая Россия» запустила портал для сбора предложений в свою программу

«В числе новых мер поддержки, которые предлагают установить люди, — предоставление льготного жилья многодетным, увеличение размеров имеющихся выплат, расширение программы маткапитала. Кроме того, жители регионов предлагают ежегодно индексировать пенсии и социальные пособия, бесплатно выдавать пенсионерам лекарства и обеспечить их мобильной связью», — отмечается в публикации.

Среди основных проблем, которые волнуют жителей страны в здравоохранении, — оснащение поликлиник и больниц современным оборудованием, увеличение числа специалистов, создание дополнительных программ по диагностике и раннему выявлению заболеваний. Также респонденты предлагают расширить спектр медицинских услуг в амбулаторных условиях, в том числе на дому, улучшить обеспечение больниц лекарствами, увеличить зарплаты медицинских работников, прежде всего в сельской местности, и снизить стоимость посещения физкультурно-оздоровительных центров.

«Жители регионов считают необходимым расширить программы льготной ипотеки, ускорить процесс расселения из аварийного жилья, повысить качество строительства многоквартирных домов, усилить государственный контроль за работой управляющих компаний, а также довести стоимость жилья до приемлемого уровня», — указывается на сайте.

В сфере образования среди ключевых задач респонденты называют поддержку школьного образования: привлечение квалифицированных кадров, повышение оплаты труда учителей, снижение бюрократической нагрузки на педагогов, улучшение материально-технической базы школ, для развития дошкольного образования — строительство новых детсадов и ремонт уже существующих, а также повышение зарплаты воспитателей.

«Мы получаем большое количество идей, инициатив, возможных решений самых сложных задач. Аналитическая группа ведет ежедневную обработку информации, наполняет смысловые блоки, которые войдут в итоговую редакцию народной программы “Единой России” и будут приняты на съезде партии», — цитируют на сайте слова замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова.

 10 африканских слов, аналогов которым нет в России
Что ответила снайпер Людмила Павличенко на вопрос, не тяготит ли ее груз убитых врагов
ГИБДД будет автоматически лишать прав водителей из-за болезеней
Число смертей из-за COVID в России в июле стало максимальным
Волейболистка спела «Калинку» после победы над США (видео)
Врач назвал признаки «длинного COVID-19»
Названы 10 фактов, которые стоит знать о стадионе «Лужники»
МОК пересмотрит принципы в отношении спортсменов-трансгендеров
Проценко рассказал, в каком случае нужно измерять антитела
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Полковник МВД: как избежать повторения теракта?
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Сборная США отказалась выйти на поединок с россиянами
Глава WADA: «90% американских спортсменов вне юрисдикции WADA»
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Gnezdo.ru
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Новые факты о войне за наследство Абдулова
Порадуйте своих любимых цветами
Самые свежие новости о состоянии Заворотнюк
Леди
46-летняя Яна Рудковская с мамой и другие звезды в купальниках Этим летом звезды выбирали эпатажные и минималистичные модели.
Дом
Как правильно установить забор на даче? Отвечаем
Спросили профи: главная ошибка в дизайне маленькой прихожей
Квартира холостяка: до и после работы дизайнеров
19 товаров для мелкого ремонта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь