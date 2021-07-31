Россия направила Украине ноту из-за уничтожения советских памятников

Уточняется, что нота была направлена «в связи с планами львовских властей по уничтожению копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале “Марсово поле”».
«Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом», — отметили в МИД.
Там также призвали руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинцев победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего СССР.
Ранее в июле стало известно о демонтаже Монумента славы Советской армии, открытого во Львове в 1970 году в память о победителях над нацизмом. В 2018 году исполком Львовского горсовета признал стелу монумента славы аварийной.