Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 31 июляОткрытие стадиона в Лужниках, начало массового жилищного строительства в СССР и другие памятные события
Фоторепортажи
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
16Открытие МАКС-2021
13:45 (мск), источник: РБК

Правительство утвердило досрочные выплаты на школьников

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о единовременных выплатах родителям школьников по 10 тыс. руб., сообщает пресс-служба правительства. Их начнут перечислять со 2 августа.

Источник: РИА "Новости"

Изначально планировалось, что выплаты осуществят на две недели позже, 16 августа, однако президент Владимир Путин поручил начать эту меру поддержки досрочно, чтобы школьники и родители могли спокойно подготовиться к началу учебного года. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что это технически возможно.

Читайте также
Что изменится в жизни россиян с августа 2021 года

Накануне на заседании правительства Мишустин заявил, что выплаты получат родители более 20 млн школьников в возрасте от шести до 18 лет. Также, сообщил он, на две недели раньше начнутся перечисления денег россиянам, воспитывающим членов семьи старше 18 лет с ограничениями по здоровью, которые продолжают учебу.

Заявление на выплаты можно подать через портал госуслуг до 1 ноября.

Путин анонсировал финанисовую поддержку семьям с детьми-школьниками в апреле во время послания Федеральному собранию, в начале июля он подписал соответствующий указ. Претендовать на выплату могут родители, опекуны, усыновители и попечители детей в возрасте от шести до 18 лет, если ребенку исполнится шесть лет до 1 сентября этого года включительно.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Рассматривавшую дело «ночного губернатора Петербурга» судью нашли мертвой
Российские саблистки взяли золото в командном первенстве ОИ
Число смертей из-за COVID в России в июле стало максимальным
Советовавший меньше питаться депутат заявил о доходе в 0 рублей
ГИБДД будет автоматически лишать прав водителей из-за болезней
Волейболистка спела «Калинку» после победы над США (видео)
Врач назвал признаки «длинного COVID-19»
Россия направила Украине ноту из-за советских памятников
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Полковник МВД: как избежать повторения теракта?
Hi-Tech
Составлен топ гигантских самолетов-монстров мира (фото) Удивительно, какие громадины летают в небе
Кино
Асмус приехала на Шри-Ланку на съемки и рассказала о сложностях Актриса продолжает работу над комедией «Булки»
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Популярные темы на «Детях»
Картинки 848
Опека=развод. Наболело. 655
Почитательные загадки 576
Забавные картинки 434
Леди
Полина Гагарина похудела на 40 кг и сумела удержать свой вес Как изменилась внешность популярной певицы за последние два года?
Дом
Как правильно установить забор на даче? Отвечаем
Спросили профи: главная ошибка в дизайне маленькой прихожей
Квартира холостяка: до и после работы дизайнеров
19 товаров для мелкого ремонта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь