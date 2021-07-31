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17:13 (мск), источник: Известия

Захарова раскритиковала мнение главы МИД Франции о неонацизме на Украине

Заявления министра иностранных дел Франции Жан-Ива ле Дриана о том, что популярность неонацизма на Украине не превышает среднюю по Европе, вызывают вопросы к странам Запада и международным организациям. На это указала 31 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Известия

Таким образом она прокомментировала ответ главы французского внешнеполитического ведомства на запрос французского сенатора Натали Гуле, который она направила после посещения Киева.

Захарова напомнила, что французские сенаторы были шокированы, после того как увидели, «как под присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать в Донбасс.
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«Теперь шокирована уже я, потому что про батальон “Азов” давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже, — нет. И тут уже возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой. И вопросы эти должны задавать не в России, а в международных организациях, которые занимаются подобными проблемами, например ОБСЕ», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Также она отреагировала на другую часть ответа ле Дриана о том, что демократический приход к власти президента Владимира Зеленского доказывает отсутствие неонацизма на Украине.

«Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 1930-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем. Тот самый, который потом завоевал пол-Франции, — об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма — при нем был обыкновенный нацизм», — отметила Захарова.

В связи с этим официальный представитель МИД РФ призвала западные страны обратить внимание на ситуацию с распространением нацистской идеологии на Украине.

«С такими познаниями собственной истории полагаться на анализ не стоит, лучше начать верить собственным глазам и законодателям: при попустительстве Запада Украина превратилась в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи», — добавила она.

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Ранее, 12 июля, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» указал, что отдельные политические деятели Украины стремятся оправдать нацизм и решить конфликт в Донбассе военным путем.

11 июля депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвинил президента страны Владимира Зеленского в поддержке националистических настроений в стране. Такую позицию парламентарий высказал после того, как секретарь СНБО Алексей Данилов назвал украинского лидера «первым президентом национал-патриотом».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 июля заявил, что на Украине есть сторонники нацизма и бандеровцы. По словам представителя Кремля, они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь страны.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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