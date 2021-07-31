Порошенко словами «нам по барабану» ответил на статью Путина об украинцах

«Нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — написал Порошенко.
В своей статье Порошенко перечислил различия между русским и украинскими народами.
Украинцев отличает собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня, а также политическая культура, отношение к правам человека, геополитические ориентации и чувство причастности к европейской цивилизации, считает экс-президент.
«Путин бегает по всем уголкам земного шара, но без Украины он не достигнет глобальных амбиций», — пишет Порошенко.
12 июля, в День России, Путин опубликовал статью на русском и украинском языках. Президент проанализировал историю двух народов и оценил положение дел в настоящее время. Современную Украину он назвал «целиком и полностью детищем советской эпохи».
По словам Путина, «большевики относились к русскому народу, как к неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов» и поэтому «произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные подарки». Он также заявил, что русские и украинцы — один народ.
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выход статьи Путина, говорил, что Киев работает в правильном направлении, раз президент России начал писать на украинском языке. «В этом направлении я поддерживаю это решение», — сказал глава Украины.