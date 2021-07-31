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17:50 (мск), источник: РБК

Порошенко словами «нам по барабану» ответил на статью Путина об украинцах

Украинская нация уже давно сформировалась, она не имеет проблем с идентичностью. Об этом написал бывший президент Украины Петр Порошенко в статье для польской газеты Gazeta Wyborcza в ответ на публикацию президента России Владимира Путина «О единстве русского и украинского народа». Фрагменты статьи приводятся на сайте партии «Европейская солидарность».

Источник: Reuters

«Нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — написал Порошенко.

В своей статье Порошенко перечислил различия между русским и украинскими народами.

Украинцев отличает собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня, а также политическая культура, отношение к правам человека, геополитические ориентации и чувство причастности к европейской цивилизации, считает экс-президент.

«Путин бегает по всем уголкам земного шара, но без Украины он не достигнет глобальных амбиций», — пишет Порошенко.

12 июля, в День России, Путин опубликовал статью на русском и украинском языках. Президент проанализировал историю двух народов и оценил положение дел в настоящее время. Современную Украину он назвал «целиком и полностью детищем советской эпохи».

По словам Путина, «большевики относились к русскому народу, как к неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов» и поэтому «произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные подарки». Он также заявил, что русские и украинцы — один народ.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выход статьи Путина, говорил, что Киев работает в правильном направлении, раз президент России начал писать на украинском языке. «В этом направлении я поддерживаю это решение», — сказал глава Украины.

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