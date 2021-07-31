Горбачев описал путь к ядерному разоружению

15:17 (мск), источник: РБК
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«Надо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений. Тогда можно будет подтянуть и другие страны, у которых есть ядерное оружие, — Китай, Великобританию, Францию, остальных. И уже вместе идти к окончательной цели — ликвидации ядерного оружия», — сказал «РИА Новости» Горбачев.
30 лет назад Горбачев и президент США Джордж
Согласно договору, имеющееся у сторон количество ядерного вооружения не должно превышать 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ). Каждая сторона может иметь не более 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и не более 800 единиц развернутых и неразвернутых пусковых установок. В 2021 году Россия и США продлили срок договора на пять лет, до 5 февраля 2026 года.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам встречи в Женеве в июне этого года заявили о приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, потому она никогда не должна быть развязана. Позже приверженность формулы Горбачева — Рейгана подтвердили Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.