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15:17 (мск), источник: РБК

Горбачев описал путь к ядерному разоружению

Экс-президент СССР Михаил Горбачев предложил Китаю, Великобритании и Франции (постоянные члены Совета Безопасности ООН наряду с Россией и США) подключиться к переговорам по ядерному разоружению, но перед этим Россия и США должны договориться о сокращении ядерных вооружений.

Источник: РИА "Новости"

«Надо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений. Тогда можно будет подтянуть и другие страны, у которых есть ядерное оружие, — Китай, Великобританию, Францию, остальных. И уже вместе идти к окончательной цели — ликвидации ядерного оружия», — сказал «РИА Новости» Горбачев.

Он отметил, что ядерную войну нельзя допустить и иной цели у ядерных держав быть не может.

30 лет назад Горбачев и президент США Джордж Буш-старший подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). В апреле 2010 года был заключен новый договор, предусматривающий сокращение стратегических наступательных вооружений, — СНВ-3.

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Согласно договору, имеющееся у сторон количество ядерного вооружения не должно превышать 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ). Каждая сторона может иметь не более 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и не более 800 единиц развернутых и неразвернутых пусковых установок. В 2021 году Россия и США продлили срок договора на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам встречи в Женеве в июне этого года заявили о приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, потому она никогда не должна быть развязана. Позже приверженность формулы Горбачева — Рейгана подтвердили Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

В МИД России выразили надежду на подтверждение всеми пятью постоянными членами Собеза ООН этой формулы.

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