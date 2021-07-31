Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банковская тайна: почему исчезают деньги с карт пенсионеров Иногда люди не могут получить выплаты по своей вине, но обычно они становятся жертвой аферистов
Фоторепортажи
13Лесные пожары дошли до Антальи
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
31 июля, источник: РБК

Киев заявил о проигранной битве и продолжающейся войне с Nord Stream

Глава «Нафтогаза» пообещал бороться против газопровода, несмотря на то, что он будет достроен. По словам Витренко, Киев намерен препятствовать сертификации, доказав, что «Северный поток-2» противоречит европейским нормам права.

Источник: РИА "Новости"

Украина продолжает работать над тем, чтобы «Северный поток-2» не смог заработать, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью «Радио Свобода» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

Проиграна битва, но не проиграна война. И наша война против «Северного потока-2» продолжается.
Юрий Витренко

Под проигранной битвой Витренко имел в виду строительство газопровода, которое будет закончено в ближайшее время. Однако Киев будет пытаться сделать так, чтобы он не заработал, и российский газ не шел в обход Украины.

По словам главы «Нафтогаза», сейчас главная задача — добиться, чтобы «Северный поток-2» не был сертифицирован.

Украина намерена доказать, что оператор трубопровода контролируется «Газпромом», что противоречит европейским нормам, по которым добыча и транспортировка топлива не может осуществляться одним и тем же лицом.

Новость
В конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока-2»

«Это записано даже в совместном заявлении США и Германии. Они говорят, что они сделают все для того, чтобы европейское законодательство, в частности Третий энергопакет был применен», — подчеркнул Витренко.


21 июля США и Германия опубликовали совместное заявление, фактически дающее зеленый свет завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2». Сделка включала в себя инвестиции в энергетическую отрасль Украины и компенсации Киеву, если транзит газа через Украину сократится. Кроме того, западные партнеры пообещали помочь продлить транспортировку топлива на десять лет.

Украинские власти сделкой остались недовольны. В Киеве заявляли, что пока не понимают, как именно Германия и США намерены отстаивать безопасность Украины.

Оператор газопровода компания Nord Stream 2 AG заявляла, что «Северный поток-2» готов на 99%: трубоукладчик «Академик Черский» завершил работы, второе судно — «Фортуна» — заканчивает их на финальном участке. Первую нитку трубы закончили в июне, «Газпром» обещал пустить по трубе газ до конца 2021 года.

Анастасия Батманова, Михаил Котляр

 Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Рассматривавшую дело «ночного губернатора Петербурга» судью нашли мертвой
Израиль утилизирует вакцин почти на $2 млн
Французская саблистка назвала соперниц из России обманщицами
Олимпийский чемпион из США едва не погиб после падения на ОИ
Истребитель Су-35 упал в Охотское море
Задержан подозреваемый в поджоге лесов в Турции
Советовавший меньше питаться депутат заявил о доходе в 0 рублей
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Медведев поделился мнением о сделке ФРГ и США
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Авто
Лучшие тюнинг-проекта самого яркого фестиваля лета Cтенс, классические автомобили, лоурайдеры и настоящая экзотика — Why Not Stance стал, пожалуй, самым ярким автофестивалем этого лета
Кино
Асмус приехала на Шри-Ланку на съемки и рассказала о сложностях Актриса продолжает работу над комедией «Булки»
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Популярные темы на «Детях»
Картинки 848
Опека=развод. Наболело. 657
Почитательные загадки 576
Забавные картинки 471
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
Как правильно установить забор на даче? Отвечаем
Спросили профи: главная ошибка в дизайне маленькой прихожей
Квартира холостяка: до и после работы дизайнеров
19 товаров для мелкого ремонта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь