Киев заявил о проигранной битве и продолжающейся войне с Nord Stream

Украина продолжает работать над тем, чтобы «Северный поток-2» не смог заработать, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью «Радио Свобода» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).
Проиграна битва, но не проиграна война. И наша война против «Северного потока-2» продолжается.
Под проигранной битвой Витренко имел в виду строительство газопровода, которое будет закончено в ближайшее время. Однако Киев будет пытаться сделать так, чтобы он не заработал, и российский газ не шел в обход Украины.
По словам главы «Нафтогаза», сейчас главная задача — добиться, чтобы «Северный поток-2» не был сертифицирован.
Украина намерена доказать, что оператор трубопровода контролируется «Газпромом», что противоречит европейским нормам, по которым добыча и транспортировка топлива не может осуществляться одним и тем же лицом.
«Это записано даже в совместном заявлении США и Германии. Они говорят, что они сделают все для того, чтобы европейское законодательство, в частности Третий энергопакет был применен», — подчеркнул Витренко.
21 июля США и Германия опубликовали совместное заявление, фактически дающее зеленый свет завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2». Сделка включала в себя инвестиции в энергетическую отрасль Украины и компенсации Киеву, если транзит газа через Украину сократится. Кроме того, западные партнеры пообещали помочь продлить транспортировку топлива на десять лет.
Украинские власти сделкой остались недовольны. В Киеве заявляли, что пока не понимают, как именно Германия и США намерены отстаивать безопасность Украины.
Оператор газопровода компания Nord Stream 2 AG заявляла, что «Северный поток-2» готов на 99%: трубоукладчик «Академик Черский» завершил работы, второе судно — «Фортуна» — заканчивает их на финальном участке. Первую нитку трубы закончили в июне, «Газпром» обещал пустить по трубе газ до конца 2021 года.
Анастасия Батманова, Михаил Котляр